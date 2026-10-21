Tây Ninh : quand les produits OCOP racontent l’âme d’un terroir

Du corissol cultivé au pied du mont Bà Den aux spécialités culinaires traditionnelles, les produits OCOP (À chaque commune, son produit) de Tây Ninh valorisent les ressources locales. Qualité, transformation et tourisme constituent des leviers pour pérenniser cette richesse.

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Photo : VNA/CVN

Chaque spécialité locale porte en elle l'empreinte d'une terre et le dévouement de ses habitants. Dans la province de Tây Ninh (Sud), le programme "À chaque commune, son produit" a permis de métamorphoser des trésors rustiques en ambassadeurs culturels et économiques. Du majestueux mont Bà Den aux zones humides de Dông Thap Muoi, les agriculteurs et entreprises locales valorisent pleinement les ressources de leur région. En combinant savoir-faire traditionnel, normes modernes de qualité et transformation numérique, Tây Ninh insuffle une nouvelle dynamique à ses produits du terroir tout en traçant la voie d'un développement résolument durable.

Au pied du mont Bà Den, le corossol (mãng cầu) occupe une place particulière dans le paysage agricole de Tây Ninh. Cultivé sur près de 5 000 hectares, ce fruit bénéficie des caractéristiques du sol et du climat locaux. Sa production évolue progressivement vers des pratiques plus rigoureuses, avec notamment le recours aux normes VietGAP et à l’agriculture biologique, ainsi qu’une attention accrue à la sécurité alimentaire et à la traçabilité.

La coopérative de services agricoles Minh Trung, située dans la commune de Tân Phú, illustre cette évolution. Elle développe une zone de production d’environ 100 hectares selon les normes VietGAP, assure le suivi des cultures au moyen du journal électronique FaceFarm et appose des codes QR permettant de retracer l’origine des produits. En 2023, ses pommes cannelles ont obtenu la certification OCOP quatre étoiles.

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La coopérative mise également sur les réseaux sociaux, les ventes en direct et les paniers en ligne pour toucher de nouveaux consommateurs. La valorisation du terroir passe ainsi par une double démarche : préserver la qualité de la production et adapter sa commercialisation aux nouveaux usages. "Tout le corossol mis sur le marché dispose d'un code de traçabilité, garantissant une totale sérénité aux consommateurs", explique Lê Minh Trung, président de la coopérative Minh Trung.

Autre emblème local, les galettes de riz séchées à la rosée de Trang Bàng témoignent d’un savoir-faire culinaire ancien, dont les origines remontent au XVIIIe siècle selon les documents de recherche de la province. Leur préparation exige patience et précision : le riz est sélectionné, lavé, trempé puis moulu ; la pâte est cuite en deux couches avant que les galettes ne soient grillées puis exposées à la rosée. La maîtrise de ces différentes étapes, conjuguée aux conditions naturelles, confère au produit sa texture souple et moelleuse.

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Les galettes de riz et le sel pimenté aux crevettes de Gò Dâu, reconnus OCOP trois ou quatre étoiles, contribuent eux aussi à la renommée gastronomique de Tây Ninh.

La valorisation des ressources locales passe également par l’innovation. À Nhut Tao, l’entreprise Vuon Nhà Minh (notre jardin, en français) transforme les feuilles de moringa en poudre, en nouilles instantanées et en huile. Cette diversification permet de dépasser l’utilisation des feuilles fraîches et de disposer d’une matière première récoltable toute l’année. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la transformation agricole et la création de valeur. "Le moringa peut être récolté toute l'année, offrant une source de matière première stable. Grâce à sa richesse en vitamines, protéines, acides aminés et antioxydants, il possède un fort potentiel de transformation en divers produits", souligne Pham Ngoc Anh Tuân, directeur de la société Vuon Nhà Minh.

Photo : NVCC/CVN

Dans la région de Dông Thap Muoi, les produits traditionnels comme les préparations fermentées à base de poisson (nuoc mam) et le miel sont également porteurs d’une identité liée aux paysages et aux modes de vie locaux. Leur valorisation s’inscrit dans une réflexion plus large sur les liens entre agriculture et tourisme.

Selon Phan Hòa Nông, président du comité populaire de la commune de Tân Hung, l’orientation locale consiste à associer le développement agricole au tourisme écologique et aux séjours de détente dans la région de Dông Thap Muoi. "Lorsque les visiteurs découvrent les zones de matières premières, le processus de fabrication et l'histoire derrière chaque produit, nos spécialités acquièrent une vraie valeur culturelle et une grande profondeur, contribuant à leur développement durable", fait part Phan Hòa Nông, président du comité populaire de la commune de Tân Hung.

Cette démarche représente une piste pour rapprocher les produits OCOP du tourisme de proximité et des expériences de découverte à l’échelle locale, tout en donnant davantage de visibilité aux producteurs.

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Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, Tây Ninh compte actuellement 417 produits OCOP classés de trois à cinq étoiles : un produit cinq étoiles, 87 produits quatre étoiles et 329 produits trois étoiles. Cette diversité constitue un atout, mais sa pérennité suppose de consolider les conditions de production et de commercialisation.

La coopération entre agriculteurs, coopératives et entreprises est essentielle, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la transformation, à la construction de marques et à la distribution. Le vice-président du comité populaire provincial, Nguyên Minh Lâm, souligne également "la nécessité d’adapter la production à la demande du marché, de développer la transformation en profondeur et de renforcer les liens entre les différents acteurs".

Les difficultés liées au foncier, au financement, aux zones de production, à la logistique et à l’écoulement des produits doivent également être prises en compte. Leur résolution contribuerait à stabiliser les activités et à améliorer les revenus des producteurs.

Photo : VNA/CVN

À Tây Ninh, les produits OCOP puisent leur force dans la richesse du terroir et la transmission des savoir-faire. Pour transformer cette identité en avantage durable, la province doit poursuivre ses efforts en faveur de la qualité, de la transformation, de la traçabilité et de la coopération entre producteurs et entreprises. En rapprochant également les spécialités locales des circuits touristiques et de la découverte des territoires, elle peut donner une nouvelle portée aux histoires que racontent ses produits.

Hông Anh/CVN