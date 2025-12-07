L'envol de la zone économique de Vân Phong

Située sur une route maritime internationale stratégique, Vân Phong (province de Khanh Hoa) dispose d'atouts naturels exceptionnels, notamment un plan d’eau naturellement profond (20 à 27 m) et bien abrité des vents, réunissant toutes les conditions pour devenir le centre de transbordement international du Vietnam.

Photo : ND/CVN

La zone économique (ZE) de Vân Phong s'affirme désormais comme un nouveau pôle de croissance, concrétisant une vision stratégique tournée vers l'économie maritime. Le Plan directeur général à l'horizon 2040, vision 2050, approuvé par le Premier ministre via la décision N°298/QĐ-TTg, structure le développement de la région : le nord de Vân Phong est destiné à devenir une métropole touristique international et un centre financier, commercial et de services, tandis que le sud de cette ZI se transformera en un hub industriel, énergétique et logistique associé à un système portuaire en eau profonde et des zones urbaines durables.

Pour concrétiser cette ambition, Khanh Hoa mobilise massivement des ressources pour parfaire ses infrastructures de transport interrégionales. Des artères vitales comme l'autoroute Nord-Sud (tronçon Vân Phong-Nha Trang), la route côtière Van Gia-Tu Bông-Dâm Môn et l'extension de la route nationale 1A créent un réseau synchronisé essentiel.

Selon Trân Hoa Nam, vice-président du Comité populaire provincial, ces infrastructures constituent la clé pour attirer les capitaux. Les autorités locales coordonnent de manière proactive leurs actions avec les ministères et les services du ressort central pour mettre en œuvre les principaux projets d'investissement public, tout en encourageant le modèle de partenariat public-privé (PPP) afin de maximiser les ressources socialisées pour l'investissement dans les infrastructures techniques, les ports maritimes, les énergies renouvelables et les zones de réinstallation.

Parallèlement, la province finalise les plans régionaux d'ici 2026 et propose l'ajout de l'aéroport de Vân Phong à la planification nationale pour optimiser la connectivité.

À ce jour, la ZE a attiré plus de 150 projets totalisant 5,4 milliards de dollars d'investissement, avec des opérations majeures comme la centrale thermique BOT Vân Phong 1 et le chantier naval HD Hyundai Vietnam déjà actives. L'année 2025 marque un tournant avec l'approbation de deux mégaprojets urbains à Tu Bông et Dam Môn, représentant des dizaines de milliers de milliards de dongs, complétés par des projets touristiques tels que l'écotourisme de Hòn Ngang.

Soutenue par les Résolutions du Bureau politique et de l'Assemblée nationale accordant des mécanismes spécifiques en matière de finance et de foncier, l'administration locale privilégie trois axes : le développement d'infrastructures stratégiques, la réforme administrative numérique et la libération rapide des terrains pour l'industrie de haute technologie.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nghiêm Xuân Thành, réaffirme l'engagement à bâtir un environnement transparent, axé sur l'économie verte, circulaire et la réduction des émissions de carbone. L'objectif ultime est de placer Vân Phong parmi les trois premières ZE du pays d'ici 2030 et d'en faire un centre économique maritime d'envergure internationale à l'horizon 2050.

