La tempête Wutip fait cinq morts et deux disparus dans le Centre

Selon les dernières informations du Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles, samedi 14 juin à 18h00, trois personnes étaient décédées à Quang Tri et deux à Quang Binh, et deux autres étaient toujours portées disparues à Quang Binh.

De fortes pluies et des inondations généralisées ont inondé 70.643 ha de rizières et de cultures. Les dégâts les plus importants ont été enregistrés à Quang Tri (25.110 ha), Thua Thiên-Huê (23.649 ha) et Quang Binh (21.254 ha). La province de Hà Tinh a signalé 630 ha touchés.

Le secteur aquacole a également subi des pertes importantes, avec 2.259 hectares de fermes piscicoles et crevettières endommagés ou emportés. Quang Binh a été la province la plus touchée avec 1.553 hectares perdus, suivie par Quang Tri (624 ha), Quang Nam (49 ha) et Dà Nang (33 ha).

Photo : VNA/CVN

Les autorités de Quang Binh ont signalé deux sections inondées le long de la route provinciale 562, au km 17. À Quang Tri, deux tronçons de la route nationale 49C - du km 33+00 au km 35+490 et du km 37+050 au km 41+076 - sont restés submergés par les eaux de crue.

Les autorités locales ont rendu visite aux familles des victimes pour leur présenter leurs condoléances, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour les disparus.

Des équipes d’intervention d’urgence ont été mobilisées pour aider les habitants à atténuer l’impact de la tempête et à reprendre leur vie quotidienne et la production agricole.

Les conditions météorologiques devant rester imprévisibles, le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles a exhorté les provinces et les villes côtières allant de Quang Ninh à Quang Ngai, ainsi que Kon Tum et Gia Lai, à maintenir un niveau d’alerte élevé et à appliquer des mesures préventives.

Les provinces ont également reçu pour instruction de surveiller et de guider les bateaux de pêche vers des abris sûrs ou de les éloigner des zones dangereuses, et d’assurer la sécurité des sites d’accostage.

VNA/CVN