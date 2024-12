Un ancien haut cadre de Thai Nguyên poursuivi dans l’affaire des vols de rapatriement

Le 24 décembre, le Tribunal populaire de Hanoï a entamé la deuxième phase du procès relatif aux malversations présumées commises dans le cadre des opérations de rapatriement des ressortissants vietnamiens au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Dix-sept accusés comparaissent devant le tribunal dans cette phase pour : acceptation de pots-de-vin, versement de pots-de-vin, abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et dissimulation de crimes.

Parmi les dix-sept accusés, Trân Tùng (né en 1978, ancien vice-directeur du Service des affaires étrangères de la province de Thai Nguyen), est le seul à être poursuivi pour acceptation de pots-de-vin et abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles. Au total, Trân Tùng aurait perçu plus de 4,4 milliards de dôngs de pots-de-vin pour trois vols de rapatriement, et aurait illicitement gagné 3,27 milliards de dôngs supplémentaires sur sept autres vols en abusant de ses fonctions.

Le procès dure huit jours.

