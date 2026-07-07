Jonathan Anderson joue avec les plis dans la haute couture pour Dior

Le plissé dans toute sa splendeur: le créateur Jonathan Anderson a fait la part belle aux plis et aux drapés pour sa deuxième collection de haute couture pour Dior, présentée lundi 6 juillet à Paris.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des robes sculpturales aux ensembles plus fluides, en passant par les manteaux et les pantalons, une grande partie de la garde-robe proposée par le créateur nord-irlandais pour la saison automne-hiver 2026-2027 fait appel à cette technique du pli.

Grand amateur d'art, Jonathan Anderson a voulu rendre hommage à l'artiste américaine Lynda Benglis, connue pour ses sculptures et ses bas-reliefs.

"De nombreuses œuvres de l'artiste naissent de matériaux bidimensionnels qui sont transformés, par des techniques de nouage, de plissage ou de moulage, en objets tridimensionnels. L'art de la haute couture opère une transformation similaire: le tissu se voit conférer une forme sculpturale, accentuée lorsqu'il est porté", a expliqué le styliste dans un communiqué de presse.

Dans ce qui ressemblait à une forêt de fougères, au musée Rodin, se sont succédé des silhouettes, souvent dans des tons blancs, gris et noirs, rehaussés de touches cuivrées, argentées, rouges ou vert pomme.

De nombreux vêtements présentent des détails floraux, comme un ensemble vert en maille aux larges plis appelés mille-feuilles, ou un manteau noir terminé par des fougères blanches brodées.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sabrina Carpenter, Josh O'Connor, Pharrell Williams ou Priyanka Chopra font partie des stars qui ont assisté au défilé.

Jonathan Anderson, considéré comme l'un des enfants prodiges de la mode, a présenté en juin la ligne masculine de la maison française et son nom a récemment circulé comme étant celui du créateur de la robe de mariée de Taylor Swift pour son mariage avec Travis Kelce à New York.

Le styliste nord-irlandais, âgé de 41 ans, a été nommé l'an dernier directeur artistique des collections féminine et masculine de Dior. Il est ainsi devenu le premier créateur depuis Christian Dior à superviser les trois lignes de la maison emblématique de LVMH, y compris la haute couture.

Corsets en silicone

Lors de cette première journée de la semaine de la haute couture, Schiaparelli a de son côté dévoilé une collection remplie de corsets ultra-moulants en matières synthétiques comme le silicone, associés à des jupes brodées transparentes ou à des pantalons recouverts de perles.

Plusieurs pièces s'inspirent du monde marin, comme un ensemble en latex noir agrémenté de tentacules, ou une robe en tulle recouverte de pastilles en silicone noires, semblables à des écailles, évoquant une méduse.

Le chanteur porto-ricain Bad Bunny, qui a donné deux concerts ce week-end à Paris, a assisté au défilé. Vêtu d'un costume jaune pastel et d'une cravate dorée en forme de tresse, il arborait également deux broches aux formes typiques de la marque: une serrure et un œil.

Photo : AFP/VNA/CVN

La créatrice néerlandaise Iris Van Herpen a puisé son inspiration dans le système solaire pour sa collection, pour laquelle elle a combiné, comme à son habitude, des matériaux innovants, dans des ensembles fluides ou au contraire très structurés.

Parmi les moments forts de cette semaine, le Franco-Belge Matthieu Blazy présente mardi sa deuxième collection de haute couture pour Chanel, dont l'inspiration pourrait provenir des contes de fées, selon les images diffusées sur les réseaux sociaux et l'invitation en forme de livre sur la couverture duquel est écrit "Once upon a time" ("Il était une fois" en français).

Les défilés, mercredi 8 juillet, de Balenciaga et Jean Paul Gaultier, qui reviennent après une saison d'absence et un changement de directeur artistique, suscitent eux aussi beaucoup d'attente.

Au total, une trentaine de maisons présenteront leur collection jusqu'à jeudi 9 juillet.

Cet événement se tient en janvier pour la saison estivale et en juillet pour la saison hivernale, exclusivement dans la capitale française. Il s'agit d'une spécificité française où sont dévoilées des pièces uniques, toujours réalisées à la main, destinées surtout aux grands galas et aux tapis rouges.

AFP/VNA/CVN