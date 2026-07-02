Un T-Rex parmi les mieux conservés présenté à New York avant sa vente

"Gus", un T-Rex considéré comme "l'un des plus grands et des plus complets spécimens" du genre, a été présenté mercredi 1 er juillet par Sotheby's à New York avant sa vente aux enchères, le 14 juillet.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Estimé par la maison de vente entre 20 et 30 millions de dollars, estimation la plus élevée jamais attribuée à un dinosaure, ce géant fossilisé a été exhumé aux États-Unis, dans le Dakota du Sud, lors de campagnes de fouilles réalisées entre 2021 et 2023.

Il vivait durant le Maastrichtien (72 à 66 millions d'années avant notre ère), période caractérisée par un climat chaud, un niveau de la mer élevé et de vastes plaines côtières inondables.

D'une taille de 11,6 m, soit l'un des plus grands jamais découverts selon Sotheby's, sa particularité est également d'être, avec 183 os fossilisés, complet à environ 63%, ce qui en fait l'un des mieux conservés de sa catégorie.

Il est exposé depuis mercredi 1er juillet au public au Breuer Building, le siège et lieu d'exposition de Sotheby's à New York.

AFP/VNA/CVN