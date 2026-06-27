France

Canicule : annulation des trois concerts à Chambord avec Orelsan, Maroon 5 et DJ Snake

Les trois jours de concerts qui devaient débuter vendredi soir 26 juin au Château de Chambord avec en têtes d'affiche Orelsan, Maroon 5 et DJ Snake ont été annulés sur décision préfectorale en raison de la canicule, ont annoncé les organisateurs.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Les fortes chaleurs et le système hospitalier actuellement sous tension conduisent les autorités à prendre des mesures exceptionnelles de prévention", explique Chambord Live sur ses réseaus sociaux.

"Cette lourde décision, prise pour garantir la sécurité de tous, est particulièrement douloureuse", ajoutent-ils, précisant que les billets seront remboursés.

Quelque 90.000 personnes au total étaient attendues pour cette 5e édition et le groupe américain Maroon 5 devait y donner samedi 27 juin son unique concert en France cette année.

Dans un premier temps, seul le concert du rappeur Orelsan prévu vendredi soir 26 juin avait été annulé par la préfecture, "en concertation avec le directeur général du Domaine national de Chambord et AZ Prod organisateur de l'événement", selon un communiqué du Domaine.

Cette annulation était justifiée par le placement en vigilance rouge canicule du département du Loir-et-Cher depuis le 21 juin mais aussi du "contexte national d'annulation en cascade d'événements culturels en plein air".

Le concert d'Orelsan prévu samedi soir 27 juin dans le cadre du festival Nancy Open air est en revanche maintenu, a annoncé la préfecture de Meurthe-et-Moselle, département également touché par l'épisode de vigilance rouge canicule.

"L'organisateur a fortement renforcé le dispositif sanitaire et logistique déployé afin de permettre l'accueil des 16.000 spectateurs attendus", indique la préfecture. Le concert, prévu à 21h30, a été décalé à 22h15, l'événement sera "100% sans alcool" et de l'eau sera distribuée gratuitement sur le site du festival, où des brumisateurs seront installés.

Lors des éditions précédentes, un seul concert était prévu au Chambord Live, qui avait accueilli Imagine Dragons en 2023, David Guetta en 2024 et Black Eyed Peas en 2025.

AFP/VNA/CVN



