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International / Culture
Chine : produits culturels et créatifs au Guangxi

Ces dernières années, la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le Sud de la Chine, s'attache à explorer la culture et les traditions populaires, dans le but de promouvoir un développement innovant de son industrie culturelle.

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Une membre du personnel présente un sac orné d'une tête de tigre lors d'une diffusion en direct depuis un studio dédié aux produits culturels et créatifs à Guilin, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, le 22 juin 2026.
Des visiteurs font leurs achats dans une boutique de produits culturels et créatifs à Guilin, dans la région autonome Zhuang du Guangxi. 
Des visiteurs sont photographiés devant une boutique de produits culturels et créatifs à Guilin, dans la région autonome Zhuang du Guangxi.
Des membres du personnel confectionnent à la main des articles dans un atelier dédié aux produits culturels et créatifs à Guilin.

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

#Chine #produits culturels et créatifs #Guangxi

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