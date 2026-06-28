Chine : produits culturels et créatifs au Guangxi

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|Une membre du personnel présente un sac orné d'une tête de tigre lors d'une diffusion en direct depuis un studio dédié aux produits culturels et créatifs à Guilin, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, le 22 juin 2026.
|Des visiteurs font leurs achats dans une boutique de produits culturels et créatifs à Guilin, dans la région autonome Zhuang du Guangxi.
|Des visiteurs sont photographiés devant une boutique de produits culturels et créatifs à Guilin, dans la région autonome Zhuang du Guangxi.
|Des membres du personnel confectionnent à la main des articles dans un atelier dédié aux produits culturels et créatifs à Guilin.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN