Mort du producteur Clive Davis, qui avait notamment découvert Whitney Houston

Le producteur de musique américain Clive Davis, artisan des succès de Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen ou Santana, est mort à l'âge de 94 ans, a annoncé sa famille sur ses réseaux sociaux lundi 22 juin.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une figure majeure dont l'influence a changé la musique à jamais, mais aussi l'homme qui a guidé notre famille avec grâce, générosité et bonté", ont écrit ses proches.

Cette figure de proue de l'industrie musicale et ancien patron de la maison de disques Columbia Records, qui a œuvré dans des genres allant du rock au hip-hop en passant par la pop, avait récemment été hospitalisé pour des problèmes respiratoires, a indiqué le New York Times.

Le journal précise que son décès est intervenu chez lui à New York lundi 22 juin. Né le 4 avril 1932 dans l'arrondissement new-yorkais de Brooklyn, Clive Davis aimait la musique, mais n'envisageait pas d'en faire son métier à l'origine.

Avocat de formation, il était entré dans l'industrie du disque comme juriste chez Columbia Records, avant de passer à la direction et d'en devenir le patron en 1966.

Accusé d'avoir détourné des fonds à des fins personnelles et licencié en 1973, celui qu'Aretha Franklin a qualifié de "plus grand producteur de disques de tous les temps" avait fondé un autre label, Arista, l'année suivante.

Il a œuvré par la suite chez Sony Music Entertainment, jusqu'à un âge avancé.

De Janis Joplin à Earth, Wind & Fire, d'Aerosmith à Billy Joel, de Patti Smith à Alicia Keys, il a découvert, encadré et propulsé vers le succès un grand nombre d'artistes parmi les plus célèbres de la deuxième moitié du XXe siècle.

Son mentorat de Whitney Houston s'est révélé particulièrement déterminant.

AFP/VNA/CVN



