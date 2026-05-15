Dior rend hommage à l'âge d'or d'Hollywood avec sa collection croisière

Lumières, et... action! Avec sa nouvelle collection croisière, la première de son nouveau directeur artistique Jonathan Anderson, Dior a organisé un défilé à Los Angeles en forme d'ode à l'âge d'or du cinéma hollywoodien.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au Musée d'art du comté de Los Angeles (LACMA), le podium se voulait très glamour.

Les spectateurs, parmi lesquels la chanteuse Sabrina Carpenter et les acteurs Al Pacino, Jeff Goldblum et Anya Taylor-Joy, ont été transportés au cœur d'un décor rappelant celui d'un vieux film policier, rappelant la traditions des romans noirs inspirés par la mégapole californienne.

Au milieu de voitures de collection, nimbées de fumée et d'une lumière tamisée comme sur un plateau de tournage, les mannequins semblaient émerger d'une mystérieuse ruelle des années 50.

Les silhouettes arboraient des tons effervescents, jouant sur le jaune, le violet et l'orange.

Avec cette collection, Jonathan Anderson a présenté des tenues pour une femme affirmée, en s'inspirant de la relation de longue date entre Dior et Hollywood.

Le couturier irlandais s'est notamment inspiré de l'ultimatum que Marlene Dietrich aurait posé à Alfred Hitchcock avant le tournage de son film noir Le Grand Alibi, dans les années 1940.

"Pas de Dior, Pas de Dietrich!", aurait lancé la légendaire actrice.

Les vestes étaient au centre du défilé dans des tons noirs, dorés ou argentés. Une redingote grise rayée s'est particulièrement démarquée, avec des ombres géométriques simulant l'entrée de la lumière à travers un store vénitien. La pièce semblait tout droit sortie d'un film en noir et blanc.

Les fleurs ont également été les grandes protagonistes de cette collection, non seulement dans les accessoires, mais aussi en apportant du volume aux pièces.

Comme un clin d'oeil à la nature locale et à l'emblématique pavot de Californie, elles apportaient de la texture à plusieurs robes, en formant des cascades de pétales brillants.

Photo : AFP/VNA/CVN

La nouvelle version du sac Saddle, inspirée par les voitures anciennes américaines, complétait ces silhouettes fluides, rappelant la mode du Hollywood des années 1940.

Souvent présenté comme l'un des enfants prodiges de la mode, Jonathan Anderson, ancien directeur artistique de Loewe, est devenu en juin 2025 le premier styliste depuis Christian Dior à superviser les trois lignes de la maison phare de LVMH.

Après une première collection homme saluée en juin et une première ligne femme accueillie en octobre de façon plus mesurée, il a présenté fin janvier son premier défilé haute couture à Paris, en livrant une ligne aristo-punk très florale, fidèle à son esprit subversif.

Comme Christian Dior à son époque, nommé aux Oscars en 1955 pour les costumes de "L'Indiscrétion d'une épouse", Anderson a tissé des liens avec Hollywood. Le créateur a notamment travaillé sur plusieurs films du réalisateur Luca Guadagnino, dont "Challengers" (2024) avec Zendaya.

AFP/VNA/CVN