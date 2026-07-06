Fréquentation quasi stable aux Eurockéennes de Belfort

Le festival des Eurockéennes de Belfort, qui s'achève dimanche soir 5 juillet, a attiré 125.000 spectateurs en quatre jours sous une météo parfaite, contre 130.000 en 2025, ont annoncé les organisateurs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"On a battu un record l'an dernier et on reste dans la fourchette haute. C'est un résultat exceptionnel", a commenté le financier Matthieu Pigasse, président de Territoire de Musiques, l'association organisatrice du festival.

The Offspring, Orelsan, Pulp, Aya Nakamura ou encore Feu! Chatterton étaient les têtes d'affiche de l'édition 2026 de ce festival créé en 1989, qui se déroule sur la presqu'île du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort.

Cette année, la météo était parfaite - chaude et ensoleillée, mais pas caniculaire - épargnant au festival le risque d'annulation qui a frappé Solidays le week-end dernier, du 26 au 28 juin. Reste que les équipes techniques ont dû travailler en amont en période de canicule.

"Nous avons dû faire preuve d'adaptabilité pendant le chantier, et les équipes techniques de +bravoure+", a souligné Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes. Les horaires de travail ont été aménagés et des équipes de nuit créées pour aménager le site et monter les scènes.

Seul bémol cette année : nombre de festivaliers se sont plaints que la bière n'était disponible que via des distributeurs automatiques - lesquels ont, en outre, été victimes d'une panne le premier jour.

Lors des éditions précédentes, les Eurockéennes faisaient appel à des associations dont les bénévoles tenaient les buvettes. Mais l'inspection du travail a estimé cette année que ce dispositif était illégal, ce qui a conduit les organisateurs à remplacer les serveurs par des machines.

Mathieu Pigasse a jugé cette lecture du droit du travail "ayatolesque" et s'est étonné que la même interprétation ne soit pas faite dans tous les départements.

"Là réside l'absurdité", a-t-il estimé, précisant que plusieurs festivals allaient lancer une démarche commune pour demander à l'État une clarification sur ce point, avec pour objectif de trouver une solution pour les "Eurocks" de l'an prochain, prévues du 1er au 4 juillet 2027.

AFP/VNA/CVN