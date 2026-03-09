Mode féminine : après Dior, le deuxième défilé Chanel par Matthieu Blazy très attendu

Après un deuxième défilé Dior réussi pour Jonathan Anderson, au tour de Matthieu Blazy, chez Chanel, de passer l'étape du " show d'après ", lundi 9 mars à la semaine de la mode à Paris, où le styliste franco-belge est très attendu.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mardi dernier, au deuxième jour de la Fashion Week parisienne dédiée à la mode féminine automne/hiver 2026, Jonathan Anderson avait ébloui les participants à son défilé dans le jardin des Tuileries.

"Une performance artistique de mode triomphale", a estimé le site spécialisé FashionNetwork. Le magazine Harper's Bazaar a relevé quant à lui que le Britannique cultivait "l'art de parader avec une collection à la sophistication dissoute dans l'ordinaire, mais non moins spectaculaire".

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce "cut" désormais validé pour l'ancien directeur artistique de Loewe par les fashionistas, leurs yeux se tournent désormais vers l'autre maison emblématique de la mode française, Chanel, dont le défilé est prévu lundi 9 mars à 19h00 (18h00 GMT) au Grand Palais.

"Audacieuse, superbe et curieusement osée" : la première collection en octobre du styliste passé par Bottega Veneta avait ainsi été saluée par FashionNetwork, tandis que sa ligne Haute Couture, fin janvier, avait été qualifiée de "magistrale" par Madame Figaro.

Pour Jeanne Le Bault, rédactrice en chef mode du magazine Marie-Claire, "il y a eu une vraie continuité entre le premier défilé de prêt-à-porter féminin et la Haute Couture".

Photo : AFP/VNA/CVN

Une cohérence qu'il va falloir inscrire dans la durée.

"Je pense qu'on assistera à une confirmation de son premier défilé, mais ça ne m'empêche pas de l'attendre avec impatience", a confié Pierre Groppo, rédacteur en chef mode et lifestyle de Vanity Fair France.

"Il y a un vrai parti pris chez lui, des pièces spectaculaires qui sont presque +Couture+ tout en restant très fidèles au narratif de la Maison", a-t-il ajouté.

Lors du premier défilé dédié à la mode printemps/été 2026, "ce qui était assez intéressant", a détaillé le journaliste, c'était "la chemise empruntée au vestiaire masculin, le travail sur les matières, l'approche des volumes, l'idée du mouvement..."

AFP/VNA/CVN












