Le spectacle chorégraphique Rihla présenté à Alger

Le spectacle Rihla (voyage), nouvelle œuvre chorégraphique qui explore la mémoire collective et l'identité algérienne à travers une esthétique artistique mêlant danse, théâtre et musique, a été présenté jeudi soir 25 juin à l'Opéra d'Alger devant un public nombreux.

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Produit par le Ballet national de l'Opéra d'Alger Boualem- Bessaih, ce spectacle mis en scène et écrit par Ayoub Nasserellah Belmehel, retrace le "voyage initiatique" d'un jeune artiste, Rahal, en quête de ses racines et de son identité.

Dans une vision artistique contemporaine puisant dans le riche patrimoine algérien, le spectacle propose un voyage dans le temps et l'espace, en revisitant des moments clés de l'histoire de l'Algérie ainsi que ses symboles et figures historiques et intellectuelles emblématiques.

Servi par, entre autres comédiens, Nasser Soudani (conteur) et Amel Faiza, ainsi que des danseurs et ballerines du Ballet national de l'Opéra d'Alger, le spectacle propose une expérience visuelle et corporelle immersive, mêlant danse contemporaine à des éléments du folklore algérien, avec une musique traditionnelle et populaire, exécutée en off.

Sous un éclairage feutré et une scénographie empreinte de symboles en lien avec le patrimoine et l'histoire, Rihla explore la diversité culturelle algérienne, déclinée à travers des tableaux mettant en valeur les différents costumes et danses traditionnels algériens.

Donnant voix à un texte narratif revisitant des stations phares de l'histoire de l'Algérie, son riche patrimoine culturel et ses symboles,

Nacer Soudani a créé un espace de poésie original à travers une interaction directe avec les danseurs.

Le metteur en scène a souligné que Rihla est "un projet artistique, porté par des jeunes talents du ballet de l'Opéra d'Alger, qui a nécessité trois mois de préparation".

Cette chorégraphie, a-t-il dit, vise à "soutenir les jeunes artistes et à valoriser la diversité culturelle algérienne dans une forme contemporaine".

Produit par le Ballet de l'Opéra d'Alger sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, Rihla entame prochainement une tournée nationale dans plusieurs villes d’Algérie.

APS/VNA/CVN