France

Décès à 44 ans du chef du Septime, figure d'une gastronomie décontractée

Il a donné un coup de jeune à la cuisine derrière les fourneaux du Septime à Paris, classé parmi les meilleurs restaurants du monde: le chef Bertrand Grébaut est décédé à l'âge de 44 ans, a annoncé samedi 4 juillet son associé Théophile Pourriat.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai l'immense tristesse de vous annoncer la disparition de Bertrand. Il a lutté de toutes ses forces et avec un immense courage contre la maladie", a indiqué "Théo" sur le compte Instagram du restaurant de l'Est parisien, en disant avoir "perdu (son) meilleur ami, (son) associé, (son) frère".

"Bertrand Grébaut aura marqué son époque. Avec son associé, il a fait de Septime bien plus qu'une table étoilée : un lieu où l'exigence rimait avec sincérité", lui a rendu hommage le Guide Michelin dans une déclaration transmise à l'AFP.

Il "a été l'un des premiers à vouloir apporter une vraie traçabilité des produits, dans une meilleure ambiance de travail et une cohésion qu'il chérissait par dessus tout", a ajouté l'institution.

Passionné de graffiti durant son adolescence parisienne, Bertrand Grébaut travaille d'abord comme graphiste avant de s'orienter vers la cuisine. Il se forme à la prestigieuse école de gastronomie Ferrandi et fait ses débuts à l'Arpège (Paris) d'Alain Passard puis à L'Agapè (Paris). Il n'a pas 30 ans lorsqu'il y obtient sa première étoile Michelin, en 2009.

En 2011, le duo qu'il forme avec Théophile Pourriat ouvre l'adresse Septime, qui séduit avec une cuisine inventive derrière la simplicité, dans le cadre moins chic mais plus décontracté de l'Est parisien (11e arrondissement), loin des beaux quartiers où se concentrent les tables des grands chefs.

"Intuitive, affranchie, engagée, décomplexée : la cuisine de Bertrand Grébaut était tout cela. Comme son envie de démocratiser le restaurant gastronomique, de redonner sa place au vivant, à la simplicité, au beau, à une certaine forme de légèreté, de faire le pas de côté", lui a rendu hommage samedi 4 juillet le guide Fooding, référence de la bistronomie.

En 2013, l'établissement de la rue de Charonne se fait une place dans le classement des 50 meilleurs restaurants du monde de la revue britannique Restaurant. Il obtient aussi une étoile au guide Michelin, qui loue sa "cuisine moderne, un brin créative, à dominante végétale, axée sur le produit".

Le succès est tel que le duo ouvre de nouvelles adresses tout près de Septime, Clamato, axé sur les plats de mer, La Cave et la pâtisserie Tapisserie. Bertrand Grébaut et Théophile Pourriat ont aussi lancé la table-chambre d'hôte "D'une île", dans l'Orne.

"Le collectif était ce à quoi il tenait ; c’est ce qui nous porte", a écrit Théophile Pourriat dans son message.

AFP/VNA/CVN