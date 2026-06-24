France

À Paris, le Cirque d'hiver en travaux pour retrouver son "lustre d'origine"

Près de 200 ans après son ouverture en 1852, la salle de spectacle parisienne du Cirque d'hiver vient de démarrer des travaux pour retrouver son éclat originel, avec, dans un premier temps, la restauration de 20 fresques ornementales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Disposées au-dessus des gradins, ces fresques représentent "une sorte de chronologie historique du rapport de l'homme avec le cheval", de l'Antiquité gréco-romaine au milieu du XIXe, explique Stéphane Millet, l'architecte qui supervise les travaux.

"À Paris, il y avait 5 ou 6 cirques qui cohabitaient en même temps, parce que le spectacle préféré des Parisiens, c'était les sports équestres. Il faut s'imaginer ça, la relation homme-cheval n'a jamais été plus étroite et plus importante qu'au milieu du XIXe siècle", détaille l'architecte, également chargé de la rénovation de l'Opéra Garnier à Paris.

Les quelques toiles dévoilées lundi matin 22 juin ont été ternies par le temps et boursouflées par l'humidité, mais la restauration, prévue pour durer entre 1 an et 18 mois, permettra de "retrouver une image presque fidèle à 100%", affirme Stéphane Millet.

Pour réparer ces fragiles vestiges du Second Empire, les restaurateurs appliqueront un film protecteur afin d'assouplir les toiles, puis de les faire descendre le long des gradins et les acheminer jusqu'aux ateliers.

Pour l'instant, et jusqu'à jeudi 25 juin, les techniciens s'affairent à déclouer les panneaux de bois qui recouvraient les toiles depuis les années 1950, dans cette salle conçue par l'architecte Jacques Hittorff au milieu du XIXe siècle.

Les travaux incluent aussi la rénovation des gradins, pour résoudre des problèmes de sécurité et d'accessibilité.

Afin de retrouver tout le "lustre d'origine", selon les mots de Stéphane Millet, des vitraux seront également réinstallés sur les baies au-dessus des fresques.

La toile polychrome qui ornait le plafond retrouvera, elle aussi, son aspect originel, au cours de travaux qui devraient s'étaler au total sur 6 à 7 ans et se dérouler l'été pour ne pas perturber la programmation du Cirque.

Pour cette rénovation dont le montant devrait s'élever à plusieurs millions d'euros, la famille Bouglione, propriétaire du Cirque d'Hiver depuis 1934, bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et de la région Île-de-France.

Le Cirque d'hiver, connu pour son architecture circulaire, accueille des spectacles de cirque, mais également du théâtre, du cabaret ou des comédies musicales.

AFP/VNA/CVN



