Musique : Aupinard et Camille Yembe en lice pour le Prix Joséphine

Aupinard et Camille Yembe font partie des dix artistes en lice pour le Prix Joséphine, alternative aux Victoires de la musique qui sera décernée le 30 septembre à l'Olympia, ont annoncé lundi 22 juin ses organisateurs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Décerné par un jury d'artistes présidé par la chanteuse Pomme pour cette édition, ce prix, créé en 2022, a établi une liste des dix meilleurs albums de l'année salués pour leur "qualité" et leur "audace" artistiques, "sans considération de genre musical, ni de notoriété".

Connu grâce aux réseaux sociaux, Aupinard a sorti un premier album, "spleen.social club", qui mélange R&B, rap et chanson française, tout en gardant les sonorités bossa nova qui lui ont permis de se faire remarquer sur internet.

Sorti en 2023, le titre "quel type de vibe ?" avait permis au chanteur d'origine congolaise d'atteindre les 20 millions de streams sur la plateforme Spotify.

Camille Yembe, sensation belgo-congolaise, raconte, elle, son enfance difficile dans son premier album "Jeune & Laide", avec une pop teintée de rock.

En outre, la sélection compte Gildaa avec son album éponyme, Chassol (Funny How ?), Jowee Omicil (sMiLes), LinLin (DISCO INFERNO), Lynn (La vie me va si bien), Sarāb (Mīt warde), 23wa (AZ) et 15 15 (Mārara).

Ils seront tous en concert à l'Olympia le 30 septembre pour la cérémonie de remise du prix, qui tient son nom de Joséphine Baker et du Osez Joséphine d'Alain Bashung. Les précédentes éditions ont récompensé Oklou, Bonnie Banane, le rappeur Tuerie et November Ultra.

AFP/VNA/CVN



