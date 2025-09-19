JO-2026 : Kirsty Coventry séduite par "le fantastique" Village olympique de Milan

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a visité LE 18 septembre le Village olympique de Milan où seront hébergés une partie des sportifs participants aux JO-2026 de Milan Cortina (6-22 février 2026).

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est un site fantastique, cela me donne envie de devenir une athlète de sports d'hiver", a déclaré l'ancien nageuse zimbabwéenne qui a succédé en juin à l'Allemand Thomas Bach.

"Les chambres sont fantastiques, on a pu voir où seront le gymnase et le restaurant des athlètes (...) Cela sera comme ce qu'on connait de l'Italie, capable de mélanger l'histoire, la culture et la passion", a poursuivi la double championne olympique de natation dans une brève prise de parole.

"Il faut féliciter le comité d'organisation, les autorités locales, les entreprises qui ont participé à ce chantier (...) Nous sommes impatients de revenir dans quelques mois pour voir les drapeaux de toutes les délégations aux fenêtres des bâtiments du Village olympique", a-t-elle ajouté.

Le Village olympique de Milan hébergera 1.700 sportifs et encadrants qui participeront aux épreuves de sports de glace (patinage artistique, patinage de vitesse, short-track, hockey sur glace) qui auront lieu dans la capitale économique de l'Italie.

Il sera ensuite reconverti à l'issue des Jeux paralympiques (6-15 mars) en résidence universitaire.

Un autre Village olympique, à Cortina d'Ampezzo où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin et les tournois de curling, est en cours de construction sous la forme de 377 modules pré-fabriqués.

La commission exécutive du CIO a débuté dans la foulée de cette visite à Milan et prendra fin le 19 septembre.

AFP/VNA/CVN