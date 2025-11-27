JO d'hiver 2026 : la flamme olympique a débuté son périple depuis Olympie

La flamme olympique pour les Jeux d'hiver a entamé mercredi 26 novembre son long périple d'Olympie, en Grèce, vers Milan-Cortina, en Italie, au terme d'une cérémonie toute en émotion et bouleversée par les prévisions météorologiques pluvieuses.

Outre les caprices de la météo, l'événement sur le site des premiers Jeux olympiques de l'Antiquité a en effet été marqué par l'émotion de la nouvelle présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, qui a eu du mal à retenir ses larmes.

L'ancienne nageuse élue en mars à la tête du CIO a insisté sur le message de paix que véhiculent les Jeux olympiques qui se tiendront du 6 au 22 février dans un monde ravagé par les conflits.

"Nous sommes extrêmement heureux que la cérémonie d'aujourd'hui nous rappelle ce que les Jeux représentent", a-t-elle lancé.

"Ils rassemblent les gens dans des compétitions pacifiques, dans l'amitié et le respect", a-t-elle assuré, la voix étranglée par l'émotion, avant de s'interrompre quelques instants et d'être vivement applaudie.

Se rassembler pacifiquement

"Dans le monde divisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, les Jeux occupent une place véritablement symbolique", a-t-elle insisté.

"Il est de notre devoir et de notre responsabilité de faire en sorte que les athlètes du monde entier puissent se rassembler pacifiquement", a-t-elle ajouté.

"Les Jeux olympiques existeront toujours pour faire tomber les murs qui se dressent sur notre chemin", a-t-elle également souligné.

Peu auparavant, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan-Cortina, Giovanni Malago, avait aussi salué l'"idéal - Armonia - une harmonie et une unité qui rassembleront toute l'Italie et le monde entier" pour ces Jeux qui débuteront dans 72 jours.

En raison de la pluie annoncée sur le site antique, l'allumage traditionnel de la flamme olympique n'a pas eu lieu avec les rayons du soleil.

Les organisateurs ont utilisé la flamme allumée lundi 24 novembre lors d'une répétition respectant la tradition, qui a été conservée et transmise au premier relayeur, l'athlète grec Petros Gaidatzis, médaillé de bronze en aviron aux Jeux de Paris 2024.

Mais finalement, mercredi 26 novembre, au moment de la cérémonie, les nuages gris avaient laissé place à de larges éclaircies.

Prêtresses

Comme avant les JO de Paris en 2024, c'est l'actrice grecque Mary Mina qui a transmis la flamme olympique au premier relayeur, entourée de "prêtresses" vêtues de longues robes claires inspirées des vêtements des Grecs anciens.

Petros Gaidatzis a ensuite rejoint la première relayeuse italienne, Stefania Belmondo, double championne olympique de ski de fond (1992, 2002).

Les deux sportifs ont parcouru ensemble la distance qui les séparait d'Armin Zöggeler, double champion olympique de luge (2006, 2010) et troisième relayeur.

La flamme devait ensuite entamer un vaste périple avec un premier relais de neuf jours en Grèce avant une cérémonie de passation, le 4 décembre, dans le stade panathénaïque d'Athènes.

En Italie, le relais débutera le 6 décembre à Rome.

Portée par 10.001 relayeurs, la flamme traversera l'Italie du nord au sud et d'est en ouest pendant 63 jours sur 12.000 kilomètres, avec des passages dans des sites emblématiques comme Sienne, Pompéi ou Venise.

La flamme passera par Cortina d'Ampezzo le 26 janvier avant d'arriver à Milan le 6 février pour la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de football de San Siro.

Ces JO marquent un retour dans les Alpes, le berceau original des Jeux d’hiver, après une longue et souvent controversée parenthèse dans des pays qui n’ont pas forcément une tradition de sports d’hiver.

Comme tous les deux ans, la cérémonie à Olympie se déroule près du stade où les jeunes athlètes de l'Antiquité disputèrent leurs premiers Jeux au VIIIe siècle avant JC.

Traditionnellement, l'allumage de la flamme se tient en plein air devant les ruines vieilles de 2.600 ans du temple d'Héra, au moyen d'un miroir concave qui concentre les rayons du soleil.

L'ensemble du sanctuaire d'Olympie, ravagée au fil de l'histoire par les séismes et les inondations, était dédié à Zeus, dieu antique de la... pluie.

