Le Vietnam achève les préparatifs pour sa participation aux Jeux paralympiques 2024

>> La nageuse Vi Thi Hang remporte sa 2e médaille aux 4es Jeux paralympiques asiatiques

>> Jeux paralympiques asiatiques : le Vietnam décroche une médaille d'or, dix d'argent et neuf de bronze



>> Jeux paralympiques 2024 : un parcours de 12 flammes et un départ d'Angleterre

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne comprendra 14 membres, dont sept sportifs, trois entraîneurs, un médecin et trois cadres. Les sept sportifs vietnamiens, dont cinq hommes et deux femmes, participeront à six épreuves de trois sports que sont l'athlétisme, la natation et le développé-couché. L'objectif de la délégation est de remporter une à deux médailles.

La délégation partira officiellement le 23 août pour Paris et reviendra au pays le 9 septembre. Une cérémonie marquant son départ pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 se tiendra le 20 août à Hô Chi Minh-Ville.

Les sept sportifs qualifiés pour ces Jeux sont Pham Nguyên Khanh Minh (athlétisme), Dô Thanh Hai et Lê Tiên Dat (natation), Lê Van Công, Nguyên Binh An, Dang Thi Linh Phuong, Châu Hoàng Tuyêt Loan (développé-couché).

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 20 août au 9 septembre. Ils comptent 22 sports pour 549 épreuves. La cérémonie d'ouverture aura lieu à 20h00 (heure du Vietnam) le 28 août et la cérémonie de clôture se tiendra à 20h00 (heure du Vietnam) le 8 septembre.

VNA/CVN