Jeunesse vietnamienne et chinoise renforcent leurs liens pour perpétuer les traditions révolutionnaires

Une rencontre de jeunes Vietnamiens et Chinois, intitulée "Hériter du gène rouge", s’est tenue le 10 février à Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine. Cent cinquante jeunes originaires des localités vietnamiennes de Quang Ninh, Hai Phong, Lang Son, Tuyên Quang et Cao Bang, ainsi que de la région du Guangxi, y ont participé.

>> Concert du Nouvel An 2026 "Vietnam - Chine : voisins d’amitié"

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur de Chine au Vietnam

>> Des jeunes des provinces frontalières Vietnam - Chine s'unissent pour construire un avenir vert

Photo : VNA/CVN

L'événement a permis aux jeunes des deux pays d’échanger leurs points de vue, d’approfondir leur conscience de la responsabilité qui leur incombe dans la préservation des traditions révolutionnaires et de proposer des initiatives visant à rendre la coopération entre les jeunes plus concrète et mieux adaptée aux besoins de développement de chaque région et de chaque pays dans la nouvelle ère.

Wang Weiping, secrétaire adjoint du Comité régional du Parti du Guangxi et vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire du Guangxi, a souligné les liens de bon voisinage et l’amitié de longue date unissant la Chine et le Vietnam.

Il a noté que la coopération entre le Guangxi et le Vietnam s’était fortement développée, notamment dans les domaines du commerce, des infrastructures et des échanges humains, les échanges bilatéraux ayant dépassé 300 milliards de yuans (environ 43 milliards de dollars) en 2025.

Alors que les deux pays progressent vers leurs objectifs de modernisation, il a mis en avant le rôle dynamique et créatif de la jeunesse, l’encourageant à participer activement à la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Xu Xiao, secrétaire permanent du Secrétariat du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine, a rappelé l’étroite solidarité révolutionnaire entre les deux pays, qualifiant leurs relations de relations "de camarades et de frères". Il a exhorté les jeunes à perpétuer cette tradition, à assumer la mission de leur époque et à devenir une force motrice de la modernisation nationale, tout en renforçant la coopération afin de contribuer positivement à la paix et au développement régionaux et mondiaux.

Représentant les Unions de la jeunesse communiste Hô Chi Minh des cinq localités vietnamiennes, Nguyên Thi Huong Nhung, secrétaire de l’Union de la jeunesse de Cao Bang, a déclaré que le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste chinois considèrent tous deux la jeunesse comme une force sociale majeure et une génération de successeurs fiable. Elle a souligné que l’héritage des traditions révolutionnaires implique non seulement la préservation des valeurs historiques, mais aussi leur traduction en actions concrètes adaptées aux nouvelles réalités du développement, grâce à la créativité, au savoir et à l’engagement.

Elle a noté que les échanges de jeunes entre le Vietnam et la Chine, en particulier entre les cinq localités vietnamiennes et le Guangxi, s’étaient considérablement intensifiés, constituant un vecteur important de compréhension et de confiance mutuelles. Elle s’est dite convaincue que cet événement contribuerait à enrichir les traditions révolutionnaires transmises par les générations précédentes.

Le même jour, un atelier de mise en relation entre les organisations de jeunesse des cinq localités vietnamiennes et du Guangxi s’est tenu, accompagné d’un rapport thématique sur les réflexions du secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, concernant le travail auprès des jeunes.

VNA/CVN