Allemagne : les naissances tombent à leur plus bas niveau depuis dix ans

Environ 693.000 enfants sont nés en Allemagne en 2023, soit le niveau le plus bas depuis 2013, a indiqué jeudi 2 mai l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Photo : RL/CVN

Le chiffre a également baissé de 6,2 % par rapport à l'année précédente, selon Destatis.

Parallèlement, la proportion des naissances d'un troisième enfant et plus a augmenté, tandis que la proportion des naissances d'un premier enfant a diminué. Destatis a attribué cette tendance à un nombre croissant de mères de nationalité étrangère qui ont tendance à avoir trois enfants ou plus.

En outre, le nombre de mariages en Allemagne a atteint son deuxième niveau le plus bas depuis le début des enregistrements en 1950, avec environ 361.000 couples qui se sont mariés en 2023, soit une baisse de 7,6% par rapport à l'année précédente, selon Destatis.

La population allemande a légèrement augmenté pour atteindre environ 84,7 millions d'habitants à la fin de l'année 2023, principalement en raison de l'immigration, selon les chiffres officiels.

La plus grande économie d'Europe est confrontée à une pénurie croissante de travailleurs qualifiés, ce qui la rend très dépendante de l'immigration de main-d'œuvre. L'Allemagne a modifié sa loi sur l'immigration l'année dernière, rationalisant le processus d'entrée et de séjour des professionnels dans le pays.

"L'Allemagne vieillit énormément", a mis en garde jeudi l'Institut économique allemand. Au cours des prochaines années, un nombre beaucoup plus important de personnes atteindront l'âge de la retraite par rapport aux jeunes qui entreront sur le marché du travail.

Xinhua/VNA/CVN