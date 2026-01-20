Japon : record de visiteurs en 2025

Le Japon a accueilli l'an dernier un nombre record de visiteurs étrangers dépassant pour la première fois les 40 millions d'entrées.

>> Japon : le "roi du thon" paie un poisson 2,8 millions d'euros à une vente aux enchères

>> Japon : un séisme de magnitude 5,2 à Hokkaido

>> Japon : des législatives anticipées prévues le 8 février

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Le pays a enregistré 42,7 millions d'arrivées de visiteurs en 2025, dépassant le précédent record de 36,8 millions atteint en 2024. L'affaiblissement du yen contribue à renforcer l'attractivité de l'archipel aux yeux des touristes internationaux.

Cependant, le ministre des Transports, Yasushi Kaneko, a tempéré ce décrochage de fin d'année, insistant sur le "progrès significatif" du nombre total de visiteurs.

De façon plus générale, le Japon renoue avec sa dynamique d'avant la pandémie de Covid alors que le nombre de visiteurs étrangers avait été multiplié par cinq entre 2012 et 2020.

Au-delà de l'attractivité du Japon via la culture, la nourriture et les paysages, cette affluence s'explique aussi par l'affaiblissement du yen, qui a plongé face au dollar depuis trois ans, rendant la destination meilleur marché.

Le gouvernement japonais s'est fixé un objectif ambitieux : atteindre 60 millions de touristes étrangers par an d'ici 2030, soit un doublement en moins d'une décennie.

Au risque d'attiser dans les sites les plus fréquentés de l'archipel le "surtourisme" et alimenter les critiques des résidents : axes de circulation engorgés, foules bruyantes, incivilités...

Conséquence : les autorités cherchent à mieux répartir les destinations des visiteurs et souhaitent aussi mieux étaler les arrivées sur l'année. Les touristes privilégient en effet en masse certaines périodes, comme la floraison des cerisiers, et une poignée de sites jugés incontournables comme Tokyo, Osaka ou encore l'ex-capitale impériale Kyoto.

Soucieuses d'endiguer le phénomène, ces trois villes imposent aux touristes des taxes de séjour représentant quelques centaines de yens par nuit. Autre mesure emblématique : un quota quotidien de personnes s'applique en été pour gravir le mont Fuji, accompagné d'un droit d'accès.

L'archipel, avec ses 124 millions d'habitants, reçoit toutefois toujours beaucoup moins de touristes que la première destination mondiale, la France, qui compte 68 millions d'habitants et a accueilli autour de 100 millions de visiteurs en 2023 et en 2024.

AFP/VNA/CVN



