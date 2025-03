Guatemala : près d'un millier d'évacuations après l'éruption d'un volcan

Photo : AFP/VNA/CVN

Situé à environ 35 km au sud-ouest de la ville de Guatemala, la capitale, le volcan a intensifié la veille son activité avec des jets de lave, de cendres et de roches.

"Par mesure de prévention, environ 125 familles, soit quelque 900 personnes, ont commencé à être évacuées" du hameau El Porvenir, dans la municipalité d'Alotenango, a déclaré aux journalistes Juan Laureano, le porte-parole de la Conred, l'organisme national de gestion des catastrophes.

Un photographe de l'AFP a observé l'arrivée de bus transportant les personnes évacuées à la salle municipale d'Alotenango, qui servira de refuge temporaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'état d'alerte a été déclaré par les autorités dimanche soir 9 mars afin de maintenir "une communication constante avec les maires et les gouverneurs" des zones proches du volcan et de "coordonner les actions de prévention" face à l'éruption, selon un communiqué de la Conred.

Le gouvernement a également suspendu les activités scolaires à Alotenango et fermé une route qui traverse le village et relie le Sud du pays à la ville coloniale d'Antigua, principal site touristique du Guatemala et classée Patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO depuis 1979.

Le 3 juin 2018, le volcan de Fuego, haut de 3.763 m, avait déjà provoqué une coulée de matériaux en fusion qui avait dévasté la communauté de San Miguel Los Lotes et une partie de la route à Alotenango, faisant 215 morts et un nombre similaire de disparus.

AFP/VNA/CVN