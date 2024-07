Jamais le pays n’a eu une œuvre, un potentiel, une position et un prestige international aussi importants qu’aujourd’hui

Le camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, est un dirigeant éminent, un brillant exemple d’étude et de modelage de la pensée, de la moralité et du style Hô Chi Minh, incarne pleinement les qualités, le talent, le courage et l’intelligence de la génération des dirigeants vietnamiens pendant la période de rénovation, au service dévoué de la patrie et du peuple, avec un grand prestige et une grande influence tant au pays qu’à l’étranger, apportant de grandes contributions à la cause révolutionnaire de notre Parti, de notre État et de notre peuple, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Avec un regret infini suite au décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong, nous nous souvenons avec émotion et apprécions encore plus le brillant exemple moral, un homme d’une grande personnalité avec une pensée théorique pointue, laissant derrière lui un grand héritage et apportant d’énormes contributions à la cause de l’édification, du développement et de la défense de la patrie vietnamienne pendant la période de rénovation. Le camarade Nguyên Phu Trong a été le premier à formuler ces remarques, adoptées par le XIIIe Congrès national du Parti et inclues dans la résolution du Congrès : "En toute humilité, nous pouvons dire : Notre pays n’a jamais eu une œuvre, un potentiel, une position et un prestige international aussi importants qu’aujourd’hui".

Ces réalisations sont le couronnement de la créativité, des efforts persistants et continus à travers de nombreuses périodes révolutionnaires et de nombreux mandats de l’ensemble de notre Parti, de notre peuple et de notre armée sur la base du développement et du perfectionnement théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam – Il s’agit d’appliquer et de développer de manière cohérente et créative le marxisme-léninisme. L’idéologie de Hô Chi Minh est associée à la promotion des belles traditions culturelles du pays et à l’héritage de la quintessence intellectuelle de l’humanité ; étant ferme dans l’objectif de l’indépendance nationale et du socialisme ; ferme sur la voie de la rénovation ; ferme dans les principes organisationnels et opérationnels du Parti, clairement exprimés à travers les résolutions du Parti à travers les congrès, les résolutions du Comité central et généralisés et systématisés dans les ouvrages et ouvrages du secrétaire général Nguyên Phu Trong, en particulier l’article "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" écrit à l’occasion du 131e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh.

Au cours des dernières années, parallèlement à l’objectif inébranlable de l’indépendance nationale et du socialisme, nous nous sommes concentrés sur la construction et la consolidation de trois éléments fondamentaux : la démocratie socialiste et un État de droit social et une économie de marché à orientation socialiste ; dans une perspective approfondie consistant à considérer l’être humain comme le centre, le sujet, l’objectif, la force motrice et la ressource la plus importante du développement, sans sacrifier le progrès, la justice sociale et l’environnement au profit de la seule croissance économique. Grâce à la pratique de près de 40 ans de rénovation sous la direction du Parti, grâce à la participation et aux efforts drastiques de l’ensemble du système politique, du peuple et de l’armée dans la mise en œuvre synchrone et drastique des lignes directrices et politiques du Parti et de l’État, nous avons surmonté de nombreuses difficultés et défis et accompli de grandes réalisations d’importance historique, confirmées par des résultats concrets dans tous les domaines et qui constituent également une preuve éloquente et convaincante pour la synthèse et l’évaluation générale faites par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

1. Le développement économique est une tâche centrale ; se concentrer sur la mise en œuvre de trois percées stratégiques en matière d’institutions, de ressources humaines et d’infrastructures ; promouvoir l’industrialisation, la modernisation et la restructuration économique associées au renouvellement du modèle de croissance, à l’amélioration de la productivité, de la qualité, de l’efficacité et de la compétitivité ; attacher de l’importance au maintien de la stabilité macroéconomique, du contrôle de l’inflation, à la promotion de la croissance et à la garantie des principaux équilibres de l’économie. C’est également une direction importante soulignée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors des conférences gouvernementales avec les localités mettant en œuvre les tâches annuelles de développement socio-économique de 2017 à 2023 et cela est clairement indiqué dans les conclusions socio-économiques annuelles du Comité central. Nous avons essentiellement matérialisé son souhait selon lequel les résultats de l’année prochaine devraient être supérieurs à ceux de l’année dernière dans tous les domaines ; dans lequel l’économie a opéré des changements évidents avec des réalisations dignes de fierté, hautement appréciées par la communauté internationale, en particulier ces dernières années, lorsque nous avons fait face à des situations difficiles, avec des défis plus nombreux que les opportunités et avantages.

Après près de 40 ans de rénovation, d’un pays dévasté par de nombreuses guerres, pauvre, sous-développé et encerclé depuis 30 ans ; le Vietnam est devenu un pays à revenu intermédiaire avec un revenu par habitant atteignant environ 4.300 dollars en 2023, soit une multiplication par près de 60 par rapport à 1986. La croissance économique moyenne atteint plus de 6,5%/an et appartient au groupe des pays à forte croissance dans la région et dans le monde. La taille de l’économie a été multipliée par plus de 95, passant de 4,5 milliards d'USD en 1986 à 430 milliards d'USD en 2023, se classant ainsi au 35e rang mondial. Des fondamentaux macroéconomiques stables ; Les grands équilibres de l’économie sont garantis. L’inflation est contrôlée à seulement environ 4%/an par rapport au niveau galopant à 3 chiffres de la première phase du renouveau. Le chiffre d’affaires import-export en 2023 atteint 681 milliards d'USD ; l’excédent commercial pendant 8 années consécutives ; fait partie du groupe des 20 pays ayant la plus grande échelle commerciale au monde. D’un pays souffrant de graves pénuries alimentaires, le Vietnam est devenu le premier exportateur mondial de riz ; a exporé en 2023 plus de 8,1 millions de tonnes de riz, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire mondiale ; les produits agricoles vietnamiens sont présents dans plus de 160 pays. La sécurité énergétique, l’emploi et l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre sont garantis. Le déficit budgétaire de l’État, la dette publique et la dette extérieure nationale sont bien contrôlés ; la dette publique en 2023 est estimée à environ 37% du PIB, chiffre bien inférieur au seuil réglementaire.

La structure économique évolue positivement vers l’industrialisation et la modernisation ; En 2023, la part du secteur agricole n’était plus que d’environ 12%. La qualité de la croissance s’améliore de plus en plus vers l’amélioration de l’application de la science et de la technologie, l’amélioration de la productivité, de la qualité, de l’efficacité, de la compétitivité de l’économie et la promotion de la transformation numérique et du développement économique vert, de l’économie circulaire, de l’économie du partage et de l’économie de la connaissance. L’environnement des affaires s’améliore de plus en plus ; le Vietnam demeure une destination attractive pour les investissements étrangers ; d’ici 2023, il attirera plus de 39,4 milliards d'USD, le capital réalisé atteindra 23,2 milliards d'USD, entrant ainsi dans le groupe des 20 principaux pays au monde en matière d’IDE ; À ce jour, il existe 40.800 projets actifs avec un capital social total d’environ 487 milliards d'USD. Le Vietnam est devenu un centre manufacturier, situé dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales de nombreuses grandes sociétés technologiques mondiales telles que Samsung, LG, Intel, Apple, GE, Foxconn... Le secteur privé est encouragé et joue un rôle de plus en plus important dans l’économie avec environ 900.000 entreprises en activité.

Le système d’infrastructures socio-économiques est priorisé en termes de ressources et axé sur l’investissement, créant des avancées pour le développement, en particulier les infrastructures de transport stratégiques, les infrastructures urbaines, les infrastructures énergétiques et les infrastructures de télécommunications, d’éducation et de santé, et la réponse au changement climatique ; jusqu’à présent, plus de 2.000 km d’autoroutes ont été achevés et mis en service, avec pour objectif d’atteindre plus de 3.000 km d’ici 2025 ; agrandit les aéroports de Tân Son Nhât et de Nôi Bài, construit l’aéroport international de Long Thành avec une capacité totale de 100 millions de passagers/an, un capital d’investissement total de centaines de milliards de dollars et construit des ports maritimes régionaux et internationaux ainsi que des systèmes de transport fluvial ; dans le même temps, les efforts sont déployés pour préparer la construction et l’approbation de la politique de développement du système ferroviaire à grande vitesse pour la période 2025-2030.

2. Accorder une attention particulière au pilotage de la politique étrangère, des affaires diplomatiques, lors de la Conférence nationale sur les affaires étrangères de 2021, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a affirmé : «Les affaires étrangères et la diplomatie ont développé une nouvelle force, synergie de l’ensemble de l’ensemble du pays, consolidant plus fermement la situation des affaires étrangères ouvertes, favorable au développement national et à la défense nationale dans la nouvelle période. Au cours des dernières années, dans le contexte mondiale très complexe, nous avons toujours persévéré dans la mise en œuvre d’une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement ; de diversification et de multéralisation des relations extérieures ; étant un bon ami, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale pour les objectifs de paix, de coopération et de développement dans la région et dans le monde ; se concentrer sur la construction d’une économie indépendante, autonome associée à une intégration internationale proactive, active, profonde, globale, substantielle et efficace et enregistrer de nombreuses réalisations importantes ; le prestige et la position du pays sur la scène internationale sont de plus en plus consolidés et renforcés.

D’un pays assiégé et encerclé depuis 30 ans, le Vietnam a désormais établi des relations diplomatiques avec 193 pays et des partenariats stratégiques et globaux avec 30 pays, en particulier un partenariat stratégique global ou un partenariat stratégique avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et de nombreux pays du G20. Notre Parti entretient des relations avec 253 partis dans 115 pays à travers le monde, dont 92 partis communistes, 63 partis au pouvoir et 38 partis participant à la coalition au pouvoir et participant à la vie politique. Ces dernières années, la plupart des chefs d’État et des dirigeants des grands pays et des organisations internationales importantes, y compris les Nations unies, ont visité, travaillé et ont eu une bonne impression du pays et du peuple vietnamiens. Dans le même temps, les dirigeants de notre Parti et de notre État ont effectué de nombreuses visites fructueuses dans des pays et partenaires sur tous les continents. Récemment, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a présidé la réception du secrétaire général et président et des présidents de trois grandes puissances : la Chine, les États-Unis et la Russie. Ces efforts ont fortement favorisé l’approfondissement, la stabilité et la durabilité des relations extérieures, contribuant au renforcement de la confiance politique et à la promotion d’une coopération étroite et efficace dans tous les domaines, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie, du travail, de la culture et des échanges entre les peuples et entre les localités... Le Vietnam est connu dans le monde entier comme un partenaire fiable et une destination sûre pour les investissements, le tourisme international et comme un membre responsable contribuant à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux majeurs.

Le Vietnam a participé de manière proactive et active et a assumé avec succès de nombreuses responsabilités internationales ; a formulé de nombreuses propositions et initiatives reconnues dans les mécanismes, cadres et forums multilatéraux, en particulier les Nations Unies, l’ASEAN et leurs partenaires ; a activement contribué à la gestion des problèmes régionaux et mondiaux. Passant fortement d’une "participation active" à une "contribution à l’élaboration et au façonnage des règles de jeu", le Vietnam a progressivement accru sa participation à la promotion des processus et des institutions multilatérales fondés sur l’objectif commun de paix, de stabilité, de sécurité et de coopération au développement sur la base du droit international et le principe de l’égalité et du bénéfice mutuel entre les parties prenantes. La diplomatie économique a été promue, le Vietnam a élargi ses relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays et territoires à travers le monde ; a signé 16 accords de libre-échange avec plus de 60 pays, dont de nombreuses grandes économies. Le travail de protection des citoyens et des Vietnamiens à l’étranger et d’information vers l’extérieur a été mis en œuvre de manière méthodique, rapide et efficace, contribuant à consolider la grande solidarité de l’ensemble de la nation, à préserver et à promouvoir l’identité culturelle, à promouvoir l’image du pays et du peuple vietnamien auprès des amis internationaux. Les réalisations ci-dessus ont montré le rôle pionnier des affaires étrangères dans la création et le maintien d’un environnement pacifique et stable, la mobilisation des ressources extérieures pour développer le pays et le renforcement de la position et du prestige du Vietnam. Ces réalisations ont affirmé la justesse de l’école diplomatique – la "diplomatie du bambou vietnamien" : racine solide, tronc robuste, branches flexibles, imprégné de l’âme, du caractère et de l’esprit du peuple vietnamien, initiée, conduite et cultivée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

3. Appréhender et appliquer sérieusement le point de vue selon lequel assurer la défense et la sécurité nationales est une tâche importante et régulière ; protéger fermement l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale nationale, protéger le Parti, l’État, le peuple, le régime socialiste, la culture et les intérêts nationaux et ethniques ; maintenir la stabilité politique et un environnement pacifique ; mettre en œuvre la politique de défense des "quatre non" ; nous avons étroitement combiné la défense, la sécurité et les affaires étrangères pour protéger la Patrie ; prioriser les ressources pour consolider et améliorer le potentiel de défense et de sécurité nationale ; construire une posture de défense nationale, une posture de sécurité populaire et une posture de cœur populaire forte ; se concentrer sur la construction d’une armée populaire et d’une police populaire révolutionnaires, régulières, bien exercées et modernes, dotées d’un contenu et d’une mentalité nouveaux, fortes en politique, en idéologie et en organisation, et absolument loyales envers le Parti, la Patrie et le peuple ; dans le sens d’une organisation compacte et solide. La qualité de l’analyse, de l’évaluation, des prévisions et des conseils stratégiques est de plus en plus améliorée ; les lignes directrices et les stratégies en matière militaire, de défense nationale, de défense du territoire et de protection de la sécurité nationale continuent d’être complétées et perfectionnées dans la nouvelle situation. Etre proactif, prêt à proposer des plans et des solutions pour répondre à l’évolution de la situation, ne pas rester passif ni laisser surprendre en toute circonstance. Lors du 8e Plénum du Parti de la XIIIe mandature, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné : "Dans toutes les situations, défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie ; protéger le Parti, l’État, le peuple et le régime socialiste ; protéger les intérêts nationaux et ethniques".

Ces derniers temps, l’industrie de la défense et l’industrie de la sécurité ont reçu une attention voulue et se sont de plus en plus développées dans une direction moderne à double usage, maîtrisant la technologie de fabrication et produisant de nombreux types d’armes et d’équipements, contribuant ainsi à participer activement à la cause de la promotion de l’industrialisation et de la modernisation du pays. La coopération militaire, de défense et de sécurité a été encouragée, devenant de plus en plus substantielle et efficace. Le Vietnam a participé activement et de manière proactive aux activités de maintien de la paix et de sauvetage des Nations Unies dans de nombreux pays et régions, ce qui est très apprécié par la communauté internationale. La politique de défense étrangère selon l’idéologie diplomatique du "bambou vietnamien" est une stratégie importante, contribuant à protéger la Patrie de manière précoce et à distance, en préservant le pays lorsqu’il n’est pas encore en danger. Dans le même temps, nous avons synthétisé la pratique et complété la théorie sur les "partenaires" et les "sujets", contribuant ainsi au traitement harmonieux et approprié des questions internationales connexes.

Dans le même temps, nous accordons une attention particulière à la construction d’une société ordonnée, disciplinée, sûre, et saine. Il s’agit d’une tâche importante qui fait l’objet d’une attention particulière tant de la part du système politique que de l’ensemble de la population, obtenant de nombreux résultats positifs ; En particulier, de nombreux plans et solutions ont été mis en œuvre pour juguler l’augmentation des attaques et réprimer sévèrement tous les types de crimes, en particulier les crimes de haute technologie, les cybercrimes et les délits liés à la drogue. Renforcer la recherche et l’application des réalisations avancées de la science et de la technologie, de la transformation numérique et de la transformation de tous les aspects de la prévention et du contrôle de la criminalité. Améliorer l’efficacité de la gestion de l’État, promouvoir la force combinée de l’ensemble du système politique et des masses participant au travail de protection de la sécurité et de l’ordre. La situation socio-politique stable, garantissant la sécurité, l’ordre social et la sûreté, est l’un des points forts et l’un des points forts du Vietnam dans le monde instable d’aujourd’hui. Le classement du Vietnam a augmenté de 4 places, passant à 41/163 pays et territoires dans le classement 2023 du Global Peace Index sur l’évaluation de la paix nationale publié par l’Institut d’économie et de paix (IEP, Australie).

4. L’accent est mis sur les domaines de la culture, de la société et de l’environnement, garantissant ainsi l’harmonie avec le développement économique et réalisant de nombreuses réalisations importantes. Le rôle de la culture en tant que fondement spirituel, ressource endogène et force motrice révolutionnaire pour le développement national a été fortement promu, en particulier après la Conférence culturelle nationale de 2021, avec un discours important portant la profonde orientation stratégique du camarade secrétaire général Nguyên Phu Trong. , dans lequel il mettait l’accent sur les enseignements du bien-aimé oncle Ho " La culture éclaire la voie à suivre pour la nation et le peuple", et en même temps soulignait clairement " Tant que la culture subsiste, la nation demeure", "La culture est l’âme de la nation". En mettant en œuvre le point de vue de la construction d’une culture avancée, riche en identité nationale, de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles et du patrimoine culturel de la nation sont hérités, préservés, embellis, développés et reconnus au niveau international ; À ce jour, le Vietnam compte 68 sites et titres patrimoniaux inscrits à l’UNESCO. Les institutions culturelles sont constamment innovées en termes de contenu, améliorées en qualité et en efficacité opérationnelle. Construire une société humaine, développer un peuple vietnamien complet avec de bonnes personnalités et de beaux modes de vie vers les valeurs de vérité, de bonté et de beauté reçoit la réponse positive de la société entière ; L’esprit d’amour mutuel, de solidarité, de gratitude, de justice et d’éthique sociale est de plus en plus promu et activement diffusé.

La qualité des examens médicaux, des traitements et des soins de santé dispensés aux populations s’améliore de plus en plus ; Réseau d’établissements médicaux largement développé ; Nous avons répondu de manière proactive et réussie à de nombreuses épidémies dangereuses. En particulier, dans la prévention et le contrôle de la pandémie de Covid-19, le pays est parti en retard mais arrivé en avance grâce aux efforts de l’ensemble du système politique, du peuple et au soutien et à l’assistance efficace des amis internationaux à travers la "Stratégie diplomatique vaccinale". La qualité des ressources humaines s’est de plus en plus améliorée ; l’éducation et la formation rénovées; le système éducatif national s’est de plus en plus améliorée et se rapproche des normes internationales ; l’indice de qualité de la formation professionnelle figure parmi les principaux pays de la région ASEAN ; le taux de travailleurs formés passe de 49,14% en 2014 à 68% en 2023. De nombreuses avancées scientifiques et technologiques modernes sont appliquées rapidement et largement ; l’écosystème des start-up et de l’innovation est promu et développé ; l’indice mondial d’innovation (GII) du Vietnam est classé 46/132 en 2023, en hausse de 13 places par rapport à 2016. En mettant constamment en œuvre la politique de ne pas sacrifier le progrès, la justice sociale et l’environnement en échange d’une croissance économique pure, le Vietnam s’est engagé à atteindre le zéro net d’ici 2050 lors de la COP26 et a rapidement rejoint la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), plébiscité par la communauté internationale.

La sécurité sociale est garantie, la vie matérielle et spirituelle de la population est constamment améliorée dans l’esprit de "ne laisser personne de côté". Les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, à la protection sociale, à la garantie de la sécurité sociale et à la réduction durable de la pauvreté reçoivent une attention particulière ; le taux de pauvreté en 2023 diminuera à 2,93% contre plus de 58% en 1993. Le Vietnam est reconnu, très apprécié par le monde et considéré comme un modèle réussi d’éradication de la faim et de réduction de la pauvreté pour les pays en développement au cours des 30 dernières années. De nouvelles constructions rurales sont encouragées, contribuant à promouvoir l’industrialisation agricole et à améliorer la qualité de vie des populations rurales ; D’ici fin 2023, plus de 78% des communes et 270 districts répondront aux nouvelles normes rurales. Le taux de participation à l’assurance maladie a atteint plus de 93%, se rapprochant de l’objectif d’une assurance maladie universelle. Le Vietnam a atteint de nombreux objectifs des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) avant terme et a été reconnu par les Nations Unies comme l’un des pays leaders dans les efforts visant à mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD). Le travail de prise en charge et de protection des enfants, d’éducation des jeunes, de promotion du rôle des personnes âgées, de l’égalité des sexes et de la promotion de la femme... a connu des développements importants ; L’espérance de vie moyenne au Vietnam au cours des 30 dernières années a augmenté de 9 ans, passant de 65,5 ans en 1993 à 74,5 ans en 2023 ; L’indice de développement humain (IDH) du Vietnam s’est considérablement amélioré, bien plus que dans d’autres pays ayant le même niveau de revenu ; L’indice de bonheur du Vietnam a augmenté de 11 places, passant de la position 65 à la position 54 sur 143 pays et territoires.

5. Appréhender la position selon laquelle l’édification du Parti est "la clé", dans laquelle le travail des cadres est la "clé de la clé ", le travail d’édification et de remodelage du Parti a connu ces derniers temps de nombreux changements clairs et efficaces sous la direction du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, dirigés par le secrétaire général Nguyen Phu Trong. Il a affirmé que "Construire et remodeler le Parti est toujours une tâche particulièrement importante, d’une importance vitale pour notre Parti et notre régime". Se concentrer sur la construction d’un Parti en termes de politique, d’idéologie, de moralité, d’organisation et de cadres avec l’esprit de "L’honneur est la chose la plus sacrée et la plus noble", afin que notre Parti "soit véritablement moral et civilisé ". Nous avons mis en œuvre de manière synchrone de nombreuses solutions pour construire un système politique propre et fort ; améliorer la capacité de leadership et la force de combat des organisations et des membres du Parti ; constituer et former une équipe de fonctionnaires qualifiés, capables et réputés, à la hauteur de leurs tâches, en particulier des fonctionnaires de niveau stratégique. Les relations étroites entre le Parti et le peuple ont été consolidées et renforcées ; la confiance du peuple dans le Parti s’élève de plus en plus sur la base de la mise en œuvre synchrone et efficace du mécanisme "le Parti dirige, l’État gère, le peuple est le sujet créateur " et de la devise "Le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait et le peuple contrôle, le peuple surveille, les gens en jouit les fruits". Le système politique, du niveau central jusqu’à la base, continue d’être consolidé, développé et amélioré son efficacité opérationnelle ; promouvoir constamment l’esprit de pionnier, l’exemple, le respect du peuple, la proximité avec le peuple, la confiance dans le peuple, la compréhension du peuple et l’apprentissage du peuple des cadres et des membres du parti ; contribuant ainsi à consolider et à renforcer la stabilité sociopolitique, créant ainsi des conditions favorables à un développement rapide et durable.

Sous la direction du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le travail de prévention et de lutte contre la corruption et la négativité est mené de manière ferme et résolue, de manière persistante, synchrone, ciblée, clé. pas de zones restreintes, pas d’exceptions, obtenant de nombreux résultats importants, contribuant à la construction d’une société démocratique, à la discipline, à l’intégrité, au maintien de la stabilité, de la détermination politique, du développement économique et social. De nombreuses affaires économiques et de corruption graves ont été portées devant les tribunaux, gagnant la sympathie et le soutien de la population. Dans le même temps, continuer à se concentrer sur l’élaboration et le perfectionnement de lignes directrices, d’orientations, d’institutions et de politiques visant à prévenir et combattre la corruption associée aux mécanismes de contrôle du pouvoir, à prévenir les abus de pouvoir et les violations de la discipline. Renforcer et protéger les fonctionnaires qui osent penser, osent faire et oser assumer la responsabilité pour le bien commun. L’ouverture, la transparence et la responsabilité au sein des agences de gestion de l’État et de la société dans son ensemble sont encouragées. Augmenter les informations sur les mécanismes, les politiques, les activités de gestion et d’exploitation sur les portails d’information électroniques des agences d’État, en créant des conditions favorables pour que les personnes, les entreprises, les agences et les organisations comprennent la capture et la surveillance. La pratique récente montre que le travail de prévention et de lutte contre la corruption a été promu, contribuant à affirmer le rôle, à consolider la réputation du Parti et de l’État et à maintenir la confiance entre le peuple, ce qui est apprécié par la communauté internationale. L’indice de perception de la corruption du Vietnam a progressé de 40 places, passant du 123e rang en 2012 au 83e rang sur 180 pays et territoires en 2023.

6. Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné : "Dans toute situation, nous devons rester fermes dans notre position idéologique, toujours maintenir les objectifs, les points de vue et les lignes directrices de notre Parti dans la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste et du système juridique de notre pays. pays". Ces dernières années, la construction d’un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple a obtenu de nombreux résultats importants et continue d’améliorer ses bases théoriques sur la base de l’expérience accumulée. Les avancées stratégiques en matière d’amélioration institutionnelle font l’objet d’une attention particulière ; Le système juridique est régulièrement revu, amendé, complété et perfectionné, contribuant à promouvoir le développement économique et social et l’intégration internationale, notamment de nombreuses lois fondamentales telles que la Constitution, le Code pénal, le Code civil, la Loi foncière, la Loi sur les investissements, la Loi sur les entreprises. . Se concentrer sur la construction d’un appareil d’État propre, solide et rationalisé qui fonctionne de manière efficace et efficiente, créant un développement développemental, au service du peuple en association avec la restructuration et l’amélioration de la qualité des cadres, des fonctionnaires et des employés publics ; est passé de 27 ministères et agences de niveau ministériel (1992-1997) à 22 ministères et agences de niveau ministériel aujourd’hui. La décentralisation et la décentralisation du pouvoir sont encouragées en association avec l’allocation des ressources, en améliorant la capacité d’exécution des subordonnés et en renforçant l’inspection, la supervision et le contrôle du pouvoir. La réforme du régime de la fonction publique et la réforme des finances publiques ont connu de nombreux changements positifs ; Renforcer l’ouverture, la transparence et la responsabilité associés au renforcement de la discipline dans les activités de l’État et des fonctionnaires, fonctionnaires et employés publics. La réforme administrative, notamment la simplification et la réduction des procédures administratives et l’amélioration de l’environnement des investissements et des affaires, ont été promues, contribuant à éliminer les difficultés de production et d’affaires et à créer des conditions favorables pour la population et les entreprises.

En mettant en œuvre les enseignements du bien-aimé Président Hô Chi Minh " solidarité, solidarité, grande solidarité - Succès, succès, grand succès", l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple accordent toujours une attention particulière à la construction et à la consolidation du bloc de grande union nationale, en étroite collaboration avec lier la solidarité intérieure à la solidarité internationale, combiner la force nationale avec la force de l’époque - considérant cela comme un facteur fondamental particulièrement important dans le processus de construction et de développement du pays et de protection de la Patrie. Sous la direction du Parti et du Front de la Patrie du Vietnam, les organisations socio-politiques et les organisations populaires innovent régulièrement dans leurs contenus et leurs méthodes de fonctionnement, promeuvent la propagande, la mobilisation et le rassemblement des masses, promouvant l’esprit de solidarité, d’unité et d’efforts contribuant à créer un consensus social ; promouvoir les activités de surveillance et de critique sociale associées à une ouverture et une transparence accrues ; se concentrer sur la participation à la construction d’un parti, d’un État et d’un système politique sains et puissants ; jouer le rôle de pont entre le Parti, l’État et le peuple, contribuant à renforcer la confiance du peuple dans le Parti, l’État et le régime socialiste. La force de la grande union nationale est de plus en plus consolidée et renforcée ; les droits de l’homme, les droits des citoyens et le droit souverain du peuple sont de plus en plus promus, devenant pratiques et efficaces, notamment dans la participation et la décision sur les questions majeures et importantes du pays et de ses mécanismes, des politiques directement liées à la vie sociale, démontrant la bonne nature et la supériorité de notre régime.

Les réalisations grandes et historiquement significatives de notre pays au cours des quatre dernières décennies affirment la justesse de la politique d’innovation, d’intégration et de développement sous la direction du Parti, le facteur principal déterminant toutes les victoires de la révolution vietnamienne, associées à les grandes contributions des générations précédentes de dirigeants, y compris le rôle important et la marque exceptionnelle du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Il a laissé derrière lui un brillant exemple de moralité révolutionnaire, se consacrant de son mieux à la cause révolutionnaire du Parti pour les générations présentes et futures. Des centaines de milliers de Vietnamiens et des centaines de délégations internationales lui ont directement rendu hommage et lui ont fait leurs adieux; des milliers de délégations de pays et des dizaines de milliers d’étrangers lui ont rendu hommage aux agences de représentation vietnamiennes à l’étranger ; des centaines de pays et d’organisations internationales ont envoyé leurs condoléances ; des millions et des millions de Vietnamiens de tous âges, sexes, ethnies, religions et croyances, en particulier la jeune génération, ont exprimé leurs infinies condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Ces images ont montré les sentiments de respect et le profond attachement des compatriotes, des soldats du pays, des Vietnamiens à l’étranger ainsi que des amis internationaux pour la stature d’un dirigeant exceptionnel de notre Parti, de notre État et de notre peuple. Dans le même temps, cela démontre également la confiance inébranlable du peuple dans le Parti communiste du Vietnam glorieux, le pays culturel, civilisé et héroïque.

Appliquer et développer de manière cohérente et créative l’idéologie du marxisme-léninisme et de Hô Chi Minh et continuer à mettre en œuvre de manière cohérente la politique d’innovation, d’intégration et de développement ; inébranlable dans l’objectif de l’indépendance nationale et du socialisme ; se concentrer sur la construction et le modelage du Parti et du système politique de manière propre, solide et globale ; construire un État compact qui fonctionne de manière efficace et efficiente ; pratiquer et promouvoir largement la démocratie socialiste ; promouvoir fortement la force, la créativité, la volonté et les aspirations de la nation et de l’ensemble du système politique combinées à la force de l’époque ; nous croyons fermement que notre pays se développera, plus grand et plus beau, et que notre peuple aura certainement une vie plus prospère et plus heureuse, comme le souhaitait notre bien-aimé président Hô Chi Minh et pour auquel les générations prédécesseuses, dont le secrétaire général Nguyên Phu Trong, avaient œuvré et consacré leur vie.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong appartient pour toujours à notre patrie, à notre peuple et à l’œuvre de rénovation de notre pays. En poursuivant ses efforts, ses contributions, son dévouement et en suivant son exemple brillant, les générations d’aujourd’hui et de demain devraient promouvoir davantage l’esprit "Tant devant que derrière, tout en chœur", "À un appel, cent réponses", "l’unanimité de haut en bas" et les réalisations que nous avons obtenues, en nous efforçant de surmonter toutes les difficultés et défis, en maintenant et en promouvant davantage l’héritage, le potentiel, la position et le prestige du pays, en mettant en œuvre avec succès la cause de l’industrialisation et de la modernisation, mettre notre pays résolument sur la voie d’un développement rapide et durable.

