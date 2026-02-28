Italie : un tramway déraille à Milan, faisant un mort et des dizaines de blessés

Une personne a été tuée et des dizaines d'autres blessées vendredi 27 février dans le déraillement d'un tramway à Milan, dans le Nord de l'Italie, ont rapporté les médias locaux.

>> Mexique : au moins 13 morts et 98 blessés dans un déraillement

>> Un train de fret déraille aux États-Unis provoquant une fuite de soufre fondu

>> Au moins 22 morts et 55 blessés après l'effondrement d'une grue qui a fait dérailler un train

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le portail d'information italien Corriere della Sera citant des témoins qui ont affirmé que le véhicule roulait à grande vitesse avant la collision, l'accident s'est produit en fin d'après-midi lorsque le tramway de la ligne 9 a déraillé et s'est écrasé contre un immeuble, faisant un mort et 40 blessés.

De son côté, le site italien Rai News a indiqué que le tramway, qui a déraillé dans le quartier de Porta Venezia, a percuté un immeuble et tué un passant. Un total de 39 autres personnes ont été blessées, dont une dans un état grave.

La cause du déraillement est encore inconnue, et une enquête est en cours par les autorités.

Xinhua /VNA/CVN