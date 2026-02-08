L'Italie ne peut pas participer au Conseil de la paix proposé par les États-Unis

L'Italie ne peut pas participer au Conseil de la paix proposé par les États-Unis, car sa charte est en contradiction avec la Constitution italienne, a déclaré samedi 7 février le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

Photo : Reuters/VNA/CVN

M. Tajani a indiqué à l'Agence de presse italienne ANSA que la charte de ce conseil posait des conflits juridiques "insurmontables" avec l'article 11 de la Constitution italienne, qui empêche l'Italie d'adhérer à des organisations à moins qu'il n'y ait "des conditions d'égalité avec les autres États".

La charte du Conseil de la paix ne répond pas aux exigences constitutionnelles italiennes, car elle désigne le président américain Donald Trump à sa tête, avec un droit de veto sur certaines décisions de l'organisme.

M. Tajani a aussi noté que l'Italie était "toujours disposée à discuter d'initiatives concernant la paix" et prête à jouer un rôle constructif sur la question de Gaza, notamment par le biais d'efforts tels que la formation des forces de police palestiniennes.

Il a ajouté que l'Italie avait réitéré sa position lors de réunions vendredi 6 février avec le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui se trouvaient en Italie pour les Jeux olympiques d'hiver.

L'Italie rejoint plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui se sont tenus à l'écart de ce conseil controversé officiellement lancé par Donald Trump le 22 janvier lors du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Xinhua/VNA/CVN