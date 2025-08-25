Rencontre entre les dirigeants ukrainien et canadien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le 24 août le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev pour discuter de la coopération en matière de défense et d'énergie entre les deux pays.

Selon le site présidentiel ukrainien, les deux parties ont signé un accord sur la coproduction de drones et un plan d'action pour la mise en œuvre de l'accord sur la coopération en matière de sécurité.

M. Zelensky a salué la volonté du Canada d'allouer 500 millions de dollars dans le cadre de l'initiative "Liste des exigences ukrainiennes prioritaires" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL) pour aider l'Ukraine à se procurer des armes américaines.

Il a également proposé que le Canada participe à des projets énergétiques majeurs en Ukraine.

"Nous disposons des infrastructures portuaires et des capacités de stockage nécessaires. Les installations de stockage ukrainiennes peuvent être utilisées pour l'approvisionnement en gaz canadien", a déclaré M. Zelensky.

Il a en outre exprimé l'espoir que le Canada puisse jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de garanties de sécurité pour l'Ukraine.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe après la réunion, M. Carney a indiqué que son pays coordonnait avec les alliés, la Coalition des volontaires, et l'Ukraine, sur des garanties de sécurité couvrant la terre, l'air et la mer, ajoutant qu'il n'excluait pas la présence de troupes.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a signalé 21 août que le déploiement de troupes étrangères en Ukraine était inacceptable pour la Russie.

