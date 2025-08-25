États-Unis : la Garde nationale, déployée à Washington, commence à porter des armes

La Garde nationale américaine, mobilisée à Washington, a commencé à porter des armes le 25 août dans la capitale, où plus de 2.200 effectifs ont été déployés pour lutter contre le crime à la demande de Donald Trump, a annoncé l'armée.

Photo : AFP/VNA/CVN

"À partir de la fin de soirée du 24 août, les soldats du détachement spécial conjoint de Washington D.C (JTF-DC) ont commencé à porter leur arme de service", a indiqué cette composante de l'armée américaine dans un communiqué.

Ces réservistes ne sont autorisés à faire usage de la force qu'"en dernier recours et seulement en réponse à une menace imminente de mort ou de blessure corporelle grave", est-il précisé dans le document.

Le président Donald Trump a affirmé que Washington était "envahie par les gangs" et que ces déploiements sont nécessaires pour la "nettoyer". La Garde nationale avait déjà été mobilisée en juin à Los Angeles, au moment d'importantes manifestations contre la politique migratoire du gouvernement fédéral.

Les statistiques de la police de la capitale montre cependant un recul de la criminalité violente entre 2023 et 2024, même si cette baisse est intervenue après une forte augmentation post-COVID.

Donald Trump a accusé la maire Muriel Bowser d'avoir communiqué des chiffres "faux", menaçant d'une prise de contrôle totale de la ville par le pouvoir fédéral.

La plupart des effectifs de la Garde nationale mobilisés dans la capitale ont été envoyés par les États républicains de Virginie-Occidentale, de Caroline du Sud, de l'Ohio, du Mississippi, de la Louisiane et du Tennessee.

Les réservistes de la Garde nationale dépendent de chaque État américain et ne peuvent être déployés qu'en cas d'urgence nationale, comme une catastrophe naturelle, à la demande de l'État fédéral et après le feu vert du gouverneur local.

Ils ne sont pas censés intervenir contre la criminalité, les émeutes, les manifestations.

En plus de ces militaires, des agents fédéraux du FBI, de la police de l'immigration ICE ou antidrogue DEA sont aussi déployés à Washington.

AFP/VNA/CVN