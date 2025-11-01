Iran : 21 blessés dans un carambolage de 14 véhicules dans le Nord du pays

La collision a eu lieu dans l'après-midi sur une route du réseau interurbain. Trois équipes de secouristes et trois ambulances ont été déployées sur place, a rapporté à Mehr le directeur provincial de la société du Croissant-Rouge, Morteza Salimi. Deux camions, 11 berlines et un bus ont été impliqués dans cette collision, a indiqué M. Salimi, ajoutant que les blessés avaient été emmenés dans des établissements médicaux proches. Rouhollah Jafari, directeur adjoint des services médicaux d'urgence de la province, a indiqué que la collision avait été provoquée par une défaillance des freins de l'un des camions. Les blessés comprennent une femme enceinte, et quatre d'entre eux ont été enregistrés comme dans un état critique.

Xinhua/VNA/CVN