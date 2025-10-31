La BCE maintient ses taux inchangés

Les trois taux de référence ont été maintenus, le taux de dépôt (le principal taux directeur de la BCE) restant à 2,0%, et les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal restant inchangés à 2,15% et 2,40% respectivement, marquant ainsi le troisième maintien consécutif depuis juillet. Selon la BCE, l'inflation dans la zone euro reste proche de l'objectif à moyen terme de 2% et l'évaluation du Conseil des gouverneurs concernant les perspectives d'inflation est globalement inchangée. L'institution a déclaré que l'économie avait continué de croître malgré les défis mondiaux, mais que les perspectives restaient incertaines, en particulier en raison des tensions commerciales et géopolitiques mondiales actuelles.

Xinhua/VNA/CVN