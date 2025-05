Irak : le thermomètre affiche 49°C dans certaines régions du Sud

>> Royaume-Uni : la vague de chaleur record pour septembre atteint son 7e jour

>> Octobre 2023 le plus chaud dans le monde, cinquième record mensuel d'affilée

Après une année 2024 la plus chaude jamais mesurée sur les continents comme à la surface des océans, 2025 devrait poursuivre la tendance avec des records de chaleur déjà enregistrés ces derniers mois en Europe et en Chine notamment. En Irak, les étés sont caniculaires, avec des températures dépassant régulièrement les 50°C. Jeudi 22 mai dans le Sud, le thermomètre affichait déjà 49°C dans les provinces de Bassora et Missane, et 48°C dans la région de Dhi Qar, selon les services météorologiques. "Ce 49 degrés c'est la température la plus élevée enregistrée jusqu'à présent cette année en Irak", a indiqué Amer al-Jabiri, porte-parole des services météorologiques.

APS/VNA/CVN