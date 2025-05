Un élève d’une école primaire de Berlin a été attaqué au couteau

Un élève d'une école primaire du district de Spandau à Berlin a été attaqué au couteau et transporté à l'hôpital. C'est ce que rapporte le journal Bild .

>> Cinq blessés dans une attaque au couteau à Amsterdam

>> Allemagne : attaque au couteau devant un supermarché, deux blessés graves

>> Lycéenne tuée à coups de couteau à Nantes : le profil de l'agresseur au centre de l'enquête

La police et les services d'urgence se trouvent près de l'école. "La police et les pompiers ont été appelés à l'école primaire Weinmeisterhorn à 11h30. Soupçon de crime", a déclaré Anja Dierschke, porte-parole de la police berlinoise, à Bild. Le garçon blessé, âgé de 11 ans, a été transporté à l'hôpital et doit subir une intervention chirurgicale d'urgence. De nombreux parents sont venus chercher leurs enfants à l'école. La police a ouvert une enquête.

TASS/VNA/CVN