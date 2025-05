Australie

Des milliers de personnes sont isolées à cause des inondations dans l'Est du pays

De fortes précipitations se sont poursuivies mercredi 21 mai pour la quatrième journée consécutive dans des régions situées à plus de 100 km au nord de Sydney, exacerbant les inondations soudaines et généralisées. Le service d'urgence de l'État (SES) de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir répondu à 887 appels à l'aide, dont 118 sauvetages des inondations, dans les 24 heures précédant la matinée de mercredi 21 mai. Environ 16.000 personnes ou 7.400 habitations dans les zones les plus touchées peuvent s'attendre à être isolées pendant au moins une journée, a déclaré mercredi matin 21 mai Andrew Edmunds, porte-parole du SES, cité par l'Australian Broadcasting Corporation (ABC). Le SES a eu connaissance de 52 personnes piégées sur des tables, des vérandas et leurs toits, a-t-il ajouté. Le fournisseur d'électricité local Essential Energy a indiqué qu'environ 3.700 foyers et entreprises, principalement à Taree, Wingham, Tinonee, Burrell Creek, Hillville et dans les environs, étaient privés d'électricité. Près de 100 écoles dans les zones touchées ont été fermées dans la même journée.

Xinhua/VNA/CVN