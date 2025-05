Au moins 2 morts et 19 blessés dans la collision d'un navire avec un pont à New York

Un énorme voilier de la marine mexicaine, en visite festive à New York, a heurté le pont de Brooklyn samedi soir 17 mai, faisant deux morts et 19 blessés, a déclaré le maire de la ville de New York, Eric Adams.





Le navire impliqué est le Cuauhtemoc, un navire de la marine mexicaine transportant 277 personnes, dont quatre sont dans un état critique, a précisé M. Adams. Il a attribué la collision à un incident mécanique. "Le pilote a perdu le contrôle du navire", qui était parti plus tôt de l'embarcadère 17 situé à proximité, a-t-il déclaré. Un responsable de la police a déclaré que tous les blessés se trouvaient à bord et que personne n'était tombé à l'eau. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux révèlent que les mâts de 45 m du navire étaient manifestement trop hauts pour passer en toute sécurité sous le pont. Le navire devait retourner à New York en juillet 2026 pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis, selon les médias. Suite à la collision, la police de New York a averti sur la plateforme du réseau social X que les zones autour du pont de Brooklyn devaient être évitées en raison de l'enquête en cours, de la circulation dense et de la présence importante de services d'urgence. En conséquence, toutes les voies du pont de Brooklyn sont actuellement bloquées dans les deux sens.

Xinhua/VNA/CVN