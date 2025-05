Inde : un gigantesque incendie fait 17 morts à Hyderabad

Le drame s'est produit dans la matinée à l'intérieur d'un immeuble résidentiel de Gulzar House, près du quartier emblématique de Charminar. "L'incendie s'est déclaré vers 6H00, et à 6H16, les pompiers étaient sur place. Ils ont tenté de sauver les personnes piégées à l'intérieur, mais le feu avait envahi tout le bâtiment", a déclaré aux médias Ponnam Prabhakar, ministre des collectivités locales. Les autorités ont indiqué que la plupart des victimes avaient été tuées dans leur sommeil et que les efforts pour éteindre l'incendie étaient en cours. Les enquêtes préliminaires menées par la police suggèrent qu'un court-circuit pourrait être à l'origine de l'incendie. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, s'est dit attristé par la perte de vies humaines dans l'incendie et a annoncé une compensation financière pour les victimes. Les risques d'incendie dans les foyers indiens sont généralement élevés, car les normes de sécurité sont parfois ignorées et des matériaux combustibles sont souvent stockés négligemment.

Xinhua/VNA/CVN