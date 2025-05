Sénégal : baisse des infections et décès relatifs au VIH/sida

"Aujourd'hui, au Sénégal, 93% des personnes qui vivent avec le VIH ont accès à un traitement gratuit et, le plus grand résultat, c'est qu'il y a une diminution des nouvelles infections et des décès liés directement" à la maladie, a-t-elle indiqué lors d'un atelier de plaidoyer et de sensibilisation des acteurs de la chaîne pénale sur les services de VIH liés aux droits humains, organisé à Somone, dans le Sud du Sénégal. "Les nouvelles infections baissent au Sénégal, sauf dans la tranche des jeunes de 15 à 34 ans", a toutefois souligné Mme Thiam, déplorant l'existence de "barrières liées à la stigmatisation, à la discrimination, qui font que certaines personnes atteintes du VIH redoutent d'aller dans les services de santé".

Xinhua/VNA/CVN