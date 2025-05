Allemagne : recul de l'inflation à 2,1% confirmé en avril

Le rythme de hausse des prix n'a plus accéléré depuis décembre, quand il avait atteint 2,6% sur un an, et se rapproche de la valeur cible de la BCE, fixée à 2,0%. En mars, l'inflation était de 2,2%, contre 2,3% en janvier et février 2025.