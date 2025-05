Trente personnes secourues après le naufrage d'un navire immatriculé en Indonésie au large de Singapour

Les 30 personnes à bord d'un navire immatriculé en Indonésie ont été secourues le 20 mai après son naufrage dans les eaux au nord-est de Pedra Branca, dans la zone de recherche et de sauvetage maritime de Singapour.

Le Centre de coordination du sauvetage maritime de Singapour a reçu une alerte à 7h20, heure locale, d'un porte-conteneurs immatriculé à Hong Kong signalant l'incident, a indiqué l'Autorité maritime et portuaire de Singapour dans un communiqué. Le centre a coordonné l'opération de recherche et de sauvetage, diffusant des messages de navigation aux navires à proximité. Un vraquier immatriculé au Libéria a été dépêché sur place et a secouru les 30 personnes. Les personnes secourues seront débarquées à Batam, en Indonésie.

