Le Pentagone lance un nouvel examen du retrait américain d'Afghanistan

Dans une note, M. Hegseth a déclaré que le ministère de la Défense avait le devoir d'enquêter sur l'opération, qu'il a qualifiée de catastrophique. Le retrait s'est soldé par la mort de 13 militaires américains dans un attentat suicide à l'aéroport de Kaboul. "Cela reste une étape importante pour regagner la foi et la confiance du peuple américain et de tous ceux qui portent l'uniforme, et c'est prudent compte tenu du nombre de victimes et du matériel perdu pendant l'exécution de cette opération de retrait", peut-on lire dans la note. Le retrait, qui a mis fin à près de 20 ans de présence militaire américaine en Afghanistan, a été supervisé par le président de l'époque, Joe Biden, et son équipe de sécurité nationale en août 2021.

Xinhua/VNA/CVN