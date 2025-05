Madagascar met fin à l'épidémie de polio

"Cet accomplissement représente une étape décisive dans les efforts continus que le pays déploie en vue d'éradiquer la poliomyélite", s'est félicitée l'OMS. Survenue en 2020, l'épidémie de poliomyélite constituait une menace majeure pour la santé publique, exposant en particulier les enfants âgés de moins de cinq ans et les adultes non vaccinés. En réponse, le gouvernement malgache, par l'intermédiaire du centre d'opérations d'urgence et en partenariat avec l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), a promptement déployé une série de campagnes de vaccination d'urgence. Cette initiative a permis d'administrer des vaccins contre la poliomyélite d'importance vitale à plus de 19 millions de personnes.

Xinhua/VNA/CVN