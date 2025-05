Huit pays de l’OPEP+ discutent d’une augmentation accélérée de la production en juillet

>> OPEP+ : la prochaine réunion ministérielle reportée au 5 décembre

>> Pétrole : le Brent clôture à 72,09 USD

>> OPEP+ : les mesures adoptées ont stabilisé le marché pétrolier international

>> Le Brent à 60,23 dollars

Selon Bloomberg, parmi les options envisagées figure une augmentation de 411.000 barils par jour (bpj), soit trois fois plus que le volume prévu. Toutefois, aucun accord définitif n’a encore été trouvé, précise Bloomberg. Les huit pays de l’OPEP+ appliquant des réductions volontaires de production discuteront du plan pour juillet lors de la réunion prévue le 1er juin, avait indiqué plus tôt le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Auparavant, ce groupe de huit pays avait décidé d’une augmentation accélérée de la production pour les mois de mai et juin à hauteur de 411.000 bpj chaque mois conformément au plan initial sur trois mois.

TASS/VNA/CVN