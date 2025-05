Yémen : l'UE appelle à un nouvel élan dans les efforts de paix

>> Yémen : une paix durable est possible, affirme l'envoyé spécial de l'ONU

>> Yémen : l'ONU, "inquiète", demande aux États-Unis et aux Houthis de cesser les attaques

>> Yémen : 22 frappes américaines contre les Houthis dans le Nord

"Ces attaques menacent la paix et la stabilité régionales, le commerce mondial et la liberté de navigation, et aggravent la situation humanitaire désastreuse au Yémen", souligne le communiqué de l'UE publié mardi 20 mai. Face à l'insécurité maritime, l'UE s'est engagée en mer Rouge à travers son opération "EUNAVFOR ASPIDES", afin d'assurer la protection, la liberté de navigation et la sécurité maritime pour les navires marchands et commerciaux dans l'océan Indien et dans le Golfe. Elle a réaffirmé son soutien sans réserve à la médiation des Nations unies et aux initiatives régionales visant à instaurer un cessez-le-feu durable entre le Yémen et Israël.

Xinhua/VNA/CVN