Le géant technologique vietnamien ouvre un troisième bureau au Japon

Photo : VNA/CVN

Selon le président du Conseil d'administration de CMC, Nguyên Trung Chinh, le Japon jouait non seulement un rôle important dans la stratégie opérationnelle mondiale de son groupe, mais était également un marché clé de CMC au cours des trois dernières décennies. Le succès au Japon a permis à CMC d'étendre ses opérations vers d'autres marchés difficiles comme les États-Unis et l'Union européenne (UE), a-t-il souligné.

L'inauguration du troisième bureau au Japon est une étape importante dans la stratégie de développement de CMC, tout en affirmant l'engagement du groupe à promouvoir la transformation de l'IA et à fournir aux partenaires japonais des technologies de pointe dans leur parcours de transformation numérique axée sur l'IA, a-t-il déclaré.

Nguyên Duc Minh, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Vietnam au Japon, a estimé que la promotion de la stratégie d'IA au Japon par le Groupe CMC et CMC Japan joue un rôle crucial dans l'expansion de la technologie vietnamienne à l'international, et symbolise l'élargissement croissant de la coopération entre le Vietnam et le Japon.

Il a appelé les entreprises japonaises à continuer de travailler avec CMC et d'autres entreprises vietnamiennes pour obtenir de nouveaux succès, soulignant que l'ambassade du Vietnam s'engage à soutenir les entreprises vietnamiennes souhaitant rechercher des opportunités de coopération et élargir leur marché au Japon.

À cette occasion, CMC Japan a annoncé son adhésion à la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren), l'une des organisations ayant une grande influence sur les affaires économiques extérieures et les politiques de développement économique du Japon. Cette démarche devrait ouvrir des opportunités de coopération stratégique avec les principales entreprises japonaises et affirmer l'engagement de l'entreprise à contribuer au développement socio-économique du pays hôte grâce à des solutions d'IA avancées.

Créée en 1993, CMC possède plus de 20 technologies de base et fournit des solutions et services numériques dans les domaines du cloud computing, de l'IA, du NLP et du traitement de la voix. Elle a ouvert son premier bureau au Japon à Yokohama en 2017, et le deuxième à Osaka en 2021.

Au cours des sept dernières années, CMC Japan a établi des partenariats stratégiques avec de grandes entreprises du pays, les aidant à relever les défis et à améliorer leur position dans l'économie numérique.

VNA/CVN