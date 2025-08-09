Inspection de la mise en œuvre de l’amnistie 2025

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, membre du Conseil consultatif de l'amnistie 2025 (2ᵉ phase), a conduit, le 7 août, une délégation interdisciplinaire chargée d'inspecter la mise en œuvre de l'amnistie à la prison de Thanh Xuân, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail, le vice-ministre a souligné que la deuxième phase de l'amnistie 2025 revêt une importance particulière, coïncidant avec le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025). Il a rappelé que l'amnistie constitue une politique de clémence et d'humanité du Parti et de l'État, illustrant la tradition humaniste du peuple vietnamien, largement saluée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

La direction de la prison de Thanh Xuân a présenté l'état d'avancement de cette deuxième phase : diffusion de la décision présidentielle n°1244/2025/QĐ-CTN du 3 juillet 2025 et des directives du Conseil consultatif auprès de tous les détenus, y compris ceux issus de minorités ethniques ne maîtrisant pas le vietnamien, afin qu'aucun cas éligible ne soit omis. Les équipes ont traité un grand nombre de dossiers dans un délai restreint, en respectant les objectifs fixés.

Les difficultés rencontrées ont également été signalées à la délégation, assorties de propositions adressées aux autorités compétentes pour améliorer l'efficacité de la procédure.

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang a salué la proactivité et les efforts du personnel de la prison de Thanh Xuân dans l'application rigoureuse de l'amnistie, garantissant les droits légitimes des détenus. Il a félicité les responsables et agents de la prison pour leur accompagnement des détenus dans leur rééducation, leur préparation à la réinsertion sociale et leur transformation en citoyens utiles, contribuant ainsi à renforcer le caractère humaniste de cette politique.

Il a également relevé la participation active de la prison aux activités de coopération internationale, notamment l'organisation, en 2023, de la 41ᵉ Conférence des administrateurs correctionnels d'Asie-Pacifique (APCCA41), contribuant à la diplomatie de la sécurité publique et à la promotion des réalisations du Vietnam en matière de droits de l'homme.

Enfin, il a appelé la prison de Thanh Xuân à poursuivre ses efforts, en renforçant la coordination avec le Conseil consultatif, le ministère des Affaires étrangères, les autres ministères et les autorités locales, afin d'assurer le succès de l'amnistie dans les temps à venir.

VNA/CVN