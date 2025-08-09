Le Kenya a éliminé la maladie du sommeil, annonce l'OMS

Le Kenya a éliminé la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique, devenant le dixième pays au monde à y parvenir, a annoncé vendredi 8 août l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

>> Mobiliser 20 millions d'USD pour un programme de développement

>> Le Kenya vaccine 3,7 millions d'enfants contre la polio

Photo : IRNA/VNA/CVN

Cette maladie, officiellement appelée trypanosomiase humaine africaine (THA), est endémique en Afrique subsaharienne. Sans traitement, elle est généralement mortelle, selon l'OMS.

Elle se transmet à l'homme par les piqûres de mouches tsé-tsé qui ont contracté le parasite Trypanosoma brucei à partir d'humains ou d'animaux infectés.

"Je félicite le gouvernement et le peuple kényans pour cette avancée historique, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué. Le Kenya rejoint le nombre croissant de pays ayant éradiqué la THA. Il s'agit d'une nouvelle étape vers l'éradication des maladies tropicales négligées en Afrique".

Le parasite peut traverser la barrière hémato-encéphalique et atteindre le système nerveux central. C'est généralement à ce moment-là que les symptômes apparaissent : changements de comportement, confusion, troubles sensoriels et mauvaise coordination.

Les troubles du cycle du sommeil, qui donnent son nom à la maladie, sont une caractéristique importante. Outre le Kenya, les autres pays ayant éliminé la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, l'Ouganda, le Rwanda, le Tchad et le Togo.

APS/VNA/CVN