Inondations : le trafic ferroviaire Nord-Sud paralysé, de nouvelles annulations annoncées

La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a annoncé, le 21 novembre, la prolongation de la suspension de plusieurs liaisons ferroviaires reliant Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, en raison des conditions météorologiques extrêmes qui frappent le Centre du pays.

Concrètement, les trains SE6/SE5 et SE8/SE7 sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Hanoï, ainsi que les trains SE22/SE21 reliant Hô Chi Minh-Ville à Dà Nang, ont été annulés pour le 21 novembre 2025. Cette décision fait suite à des pluies diluviennes et persistantes qui paralysent le trafic ferroviaire depuis plusieurs jours, notamment sur le tronçon Nha Trang - Quy Nhon.

Depuis le 17 novembre, la montée des eaux et les risques de glissements de terrain ont contraint les autorités à annuler 25 trains de voyageurs, laissant plus de 2.000 passagers bloqués dans les gares. Le transport de marchandises est également fortement perturbé : six convois de fret ont été totalement supprimés et 27 autres sont immobilisés en cours de route.

Selon un bilan provisoire, les pertes économiques liées à cet épisode climatique s'élèvent à près de 10 milliards de dôngs (379.348 dollars), incluant environ 7,5 milliards pour le remboursement de 11.000 billets, 1,6 milliard pour l'arrêt du fret et près de 400 millions pour l'assistance aux voyageurs.

Face à cette situation de crise, la VNR a déployé des mesures d'urgence, distribuant gratuitement 5.200 repas principaux et 4.200 collations aux passagers bloqués en gare, tout en facilitant les procédures de remboursement pour les trajets annulés.

Sur le terrain, les équipes techniques et de maintenance sont mobilisées 24 heures sur 24 pour inspecter les infrastructures et réparer les avaries, afin de garantir une sécurité totale avant toute reprise de la circulation. Le secteur ferroviaire continue de surveiller l'évolution des crues et recommande vivement aux passagers de consulter les dernières informations avant de planifier leurs déplacements.

VNA/CVN