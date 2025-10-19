Journée d’expériences scientifiques gratuites à Hô Chi Minh-Ville

Le 19 octobre, l’événement Science Fair 2025, placé sous le thème "Nourrir la curiosité d’aujourd’hui - Créer un changement durable demain", s’est tenu au 257 Hoàng Van Thu, dans le quartier de Tân Son Hòa, à Hô Chi Minh-Ville.

À l’occasion du 15ᵉ anniversaire du Festival du film scientifique, l’Institut Goethe de Hô Chi Minh-Ville, sous le patronage du Consulat général d’Allemagne et plusieurs partenaires, a organisé Science Fair 2025 autour du thème "Nourrir la curiosité d’aujourd’hui - Créer un changement durable demain".

Ouvert gratuitement au public, l’événement a offert un espace alliant science, éducation et art, destiné aux enfants, aux adolescents et aux passionnés de découvertes scientifiques.

L’objectif de Science Fair 2025 est de connecter les organisations œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’innovation et du développement durable, tout en créant un espace d’expérimentation où la science se mêle à l’éducation et à l’art, accessible à tous les âges.

Le thème "Nourrir la curiosité d’aujourd’hui - Créer un changement durable demain" propose une approche novatrice : faire sortir la science des livres et des laboratoires pour l’ancrer dans la vie quotidienne.

Au-delà de la projection de films inspirants, les participants ont pu observer, expérimenter et explorer directement des phénomènes scientifiques liés à la vie quotidienne.

Des activités interactives et ludiques ont permis à chacun de ressentir que la science n’est pas abstraite ni distante, mais bien présente dans chaque expérience du quotidien.

L’espace du Science Fair 2025 a été conçu pour harmoniser apprentissage, jeu et créativité, ouvrant la porte de la science à toutes les générations.

À travers une série d’ateliers pratiques, de jeux scientifiques, d’expériences visuelles et de conférences inspirantes, l’événement a offert une approche vivante, claire et accessible de la science.

Une activité symbolique, la "Lettre au futur", a également été proposée, invitant chacun à réfléchir à l’avenir, à éveiller sa conscience écologique et à renforcer son amour pour la Terre.

Science Fair 2025 s’articulait autour de trois objectifs principaux : éveiller la passion scientifique et encourager la créativité ainsi que la pensée critique par la pratique; relier les institutions éducatives, les entreprises et la communauté, afin de diffuser l’esprit d’innovation et de développement durable; créer un environnement d’apprentissage ouvert, favorisant les échanges intergénérationnels, l’expérimentation et le dialogue.

Animé par un esprit d’apprentissage et de partage, Science Fair 2025 n’a pas seulement été une fête de la science, mais aussi un voyage d’inspiration, transformant la curiosité d’aujourd’hui en moteur de changements positifs pour demain - qu’il s’agisse de conscience environnementale, d’énergies renouvelables ou du développement des compétences humaines et de la pensée critique.

Texte et photo : Minh Thu/CVN