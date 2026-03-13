Infrastructures stratégiques : un levier pour la croissance de Hô Chi Minh-Ville

Face à la pression de l’urbanisation rapide et aux nouvelles exigences de croissance, Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre de nombreux projets d’infrastructures stratégiques. Ces projets visent à lever les principaux goulets d’étranglement du développement tout en générant des effets d’entraînement sur l’économie urbaine, le marché du travail et la qualité de vie des habitants.

>> Hô Chi Minh-Ville capte des investissements de nouvelle génération

>> Hô Chi Minh-Ville : six groupes de solutions pour dynamiser la croissance économique

>> Hô Chi Minh-Ville : vers des solutions de financement hybrides

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Quang Lâm, directeur du Service municipal de la construction, la ville prévoit de lancer cette année plus de vingt grands projets parmi les 77 priorités identifiées pour la période 2026-2030. Les investissements portent principalement sur les infrastructures de transport, notamment la modernisation des routes nationales 1, 13 et 22, la construction des autoroutes Hô Chi Minh-Ville – Thu Dâu Môt – Chon Thành et Môc Bài – Hô Chi Minh-Ville, ainsi que le développement d’ouvrages de connexion portuaire afin de renforcer la connectivité régionale avec les provinces du Pôle économique clé du Sud.

Outre le réseau routier, le développement du réseau ferroviaire urbain s'accélère également. Selon le plan, les lignes de métro de Hô Chi Minh-Ville doivent être achevées avant 2030. À ce jour, la ville a lancé les travaux de deux lignes de métro, tandis que les quatre autres sont en cours de préparation pour une mise en service cette année.

L’attraction de projets de centres de données de grande envergure portés par des groupes technologiques tels que CMC, Viettel, FPT, ainsi que le projet d’un montant de 2 milliards de dollars du groupe G42, contribue progressivement à renforcer la position de la ville dans la chaîne de valeur numérique mondiale.

Par ailleurs, la construction du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville est considérée comme une démarche stratégique visant à créer un écosystème financier moderne, intégrant la technologie financière et la finance verte.

Le développement des infrastructures constitue un facteur essentiel pour soutenir l’objectif de croissance du GRDP supérieur à 10% d’ici 2026, tout en améliorant la compétitivité économique et la qualité de vie urbaine, a estimé Hoang Vu Thanh, directeur par intérim du Service municipal des finances.

Les infrastructures jouent le rôle de "système sanguin" de l’économie, permettant d’intégrer le marché national, de réduire les coûts de transaction et de renforcer la connectivité mondiale. Pour Hô Chi Minh-Ville, l’investissement dans des infrastructures cohérentes et synchronisées constitue la clé pour concrétiser les objectifs de croissance – une croissance qui ne se limite pas à l’augmentation du PIB, mais qui doit également créer de larges opportunités d’emploi, absorber la main-d’œuvre et réduire les inégalités sociales, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Selon le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, afin de maintenir la dynamique de croissance économique dans la période à venir, la ville aura besoin de ressources d’investissement considérables. Pour la seule année 2026, les besoins en capitaux sont estimés à environ 1,2 million de milliards de dôngs (45,73 milliards de dollars) afin d’atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres, alors que le budget public ne peut couvrir qu’environ 150.000 milliards de dôngs. Dans ce contexte, la mobilisation de ressources provenant du secteur privé et d’investisseurs stratégiques devient un facteur clé de la stratégie de développement des infrastructures de la ville.

Il a estimé que, pour attirer ces flux de capitaux, la réforme des procédures administratives ainsi que la mise en place d’un environnement d’investissement transparent et favorable constituent des conditions essentielles, permettant aux entreprises et aux investisseurs de participer en toute confiance à des projets d’infrastructures de grande envergure.

La réussite de cette stratégie permettra de renforcer le rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que locomotive économique du pays et de consolider sa position dans un contexte de transformations économiques et géopolitiques mondiales.

VNA/CVN