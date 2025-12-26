L'Indonésie en tête du classement mondial des cas d'intoxication au méthanol

L'Indonésie a enregistré le plus grand nombre de cas d'intoxication au méthanol au monde, ce qui a suscité des appels à un renforcement des plans d'intervention d'urgence afin d'atténuer les risques liés à l'exposition à cette substance.

Au cours des deux dernières décennies, l'Indonésie et 12 autres pays et territoires du Pacifique occidental ont signalé des épisodes d'intoxication massive au méthanol. La région, qui comprend 38 pays et territoires de l'Asie-Pacifique, a enregistré 352 incidents d'intoxication au méthanol depuis 2015, touchant plus de 5.100 personnes et causant 1.571 décès, soit un taux de mortalité de 30,4%.

L'Indonésie arrive en tête de liste avec plus de 300 incidents, touchant 2.185 personnes et enregistrant un taux de mortalité pouvant atteindre 50,4%, un niveau qualifié d'exceptionnellement élevé par les experts. Le Cambodge se classe deuxième, avec plus de 1.300 personnes touchées, bien que son taux de mortalité soit nettement inférieur, à environ 14,2%.

Selon Seungyun Kim, spécialiste de l’évaluation des risques au sein du Programme de gestion des urgences sanitaires de l’OMS pour le Pacifique occidental, l’Indonésie est non seulement en tête dans la région, mais également au niveau mondial en termes de cas d’intoxication au méthanol. L’un des principaux facteurs contributifs réside dans le contexte social du pays.

Pays majoritairement musulman, l’Indonésie limite strictement la consommation d’alcool, tandis que les boissons alcoolisées légales sont soumises à des taxes très élevées. De ce fait, de nombreuses personnes se tournent vers l’alcool artisanaux ou les alcools de contrebande bon marché vendus au marché noir, qui peuvent contenir du méthanol.

Les experts de l’OMS ont averti que l’intoxication au méthanol se développe généralement rapidement, exerçant une pression immense sur les systèmes de santé, tandis que le diagnostic précoce et l’accès aux antidotes restent limités dans de nombreuses régions.

Les spécialistes ont noté que le méthanol lui-même ne provoque pas d’intoxication immédiate ni de symptômes évidents. L'intoxication grave ne survient qu'après la métabolisation du méthanol en acide formique dans l'organisme, entraînant des conséquences graves telles que la cécité, une défaillance multiviscérale et la mort.

