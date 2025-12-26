La Libye et la Turquie enverront la boîte noire de l'avion accidenté en Allemagne pour analyse

>> Turquie : la boîte noire de l'avion libyen accidenté retrouvée
|Opérations de recherche et de sauvetage sur le site du crash d'un avion à destination de la Libye, près d'Ankara.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le procureur général turc a confirmé sa volonté de fournir aux autorités libyennes tous les documents et enregistrements des caméras de surveillance liés à l'incident, dans le cadre du partage d'informations et de la coordination entre les deux parties, a fait savoir le ministère dans un communiqué.
Il a également exprimé sa volonté d'envoyer une correspondance officielle à son homologue libyen détaillant les procédures suivies et les autorisations liées aux enquêtes conjointes sur l'accident, ajoute-t-il.
Selon le ministère, les autorités turques ont reçu les résultats des analyses ADN effectuées par le département des enquêtes criminelles à Tripoli sur des échantillons prélevés sur certaines familles des victimes, afin de garantir l'identification exacte des victimes.
Mardi soir 23 décembre, un avion privé transportant des hauts responsables militaires libyens a connu un dysfonctionnement technique avant de s'écraser lors de son atterrissage d'urgence au sud d'Ankara en Turquie.
Le chef d'état-major de l'armée libyenne Mohammed al-Haddad et quatre autres responsables militaires, ainsi que trois membres d'équipage, ont été tués dans l'accident.
Xinhua/VNA/CVN