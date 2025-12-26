La Libye et la Turquie enverront la boîte noire de l'avion accidenté en Allemagne pour analyse

Le ministère libyen de l'Intérieur a déclaré jeudi 25 décembre que le procureur général turc et la commission libyenne chargée d'enquêter sur le dernier crash d'un avion transportant des responsables militaires libyens ont convenu d'envoyer la boîte noire de l'appareil en Allemagne pour analyse.

>> Turquie : la boîte noire de l'avion libyen accidenté retrouvée

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le procureur général turc a confirmé sa volonté de fournir aux autorités libyennes tous les documents et enregistrements des caméras de surveillance liés à l'incident, dans le cadre du partage d'informations et de la coordination entre les deux parties, a fait savoir le ministère dans un communiqué.

Il a également exprimé sa volonté d'envoyer une correspondance officielle à son homologue libyen détaillant les procédures suivies et les autorisations liées aux enquêtes conjointes sur l'accident, ajoute-t-il.

Selon le ministère, les autorités turques ont reçu les résultats des analyses ADN effectuées par le département des enquêtes criminelles à Tripoli sur des échantillons prélevés sur certaines familles des victimes, afin de garantir l'identification exacte des victimes.

Mardi soir 23 décembre, un avion privé transportant des hauts responsables militaires libyens a connu un dysfonctionnement technique avant de s'écraser lors de son atterrissage d'urgence au sud d'Ankara en Turquie.

Le chef d'état-major de l'armée libyenne Mohammed al-Haddad et quatre autres responsables militaires, ainsi que trois membres d'équipage, ont été tués dans l'accident.

Xinhua/VNA/CVN